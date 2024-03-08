台股攻上2萬點！蔡英文執政股市爆衝屢創新高 8年任期上漲逾萬點
台股今（8）日一早先開紅盤，上午衝到20065，不過之後賣壓湧現開始翻黑，回到1萬9千6百多上下震盪，無力站穩兩萬點大關。不過台股攻破兩萬點再創史上新高，總統蔡英文2016年上任時，股市只有8131點，如今攻破兩萬，難以想像。
記者何哲欣／台北報導
回顧過去幾任民選總統任內股市表現，過去破萬就已經難以想像，1990年代最多也只有曾攻破萬二。前總統陳水扁2000年上任時，指數9167.78，但就職當天，股市大跌299.42，卸任時，指數是9309.95，阿扁的8年，股市上漲142.17。扁任內台股不曾破萬，最高是9859，但最低也曾跌到3411點。
到了前總統馬英九2008年上任時，上任當天股價跌226.31，交到蔡總統是8131.26，馬總統的8年，股價指數下跌1178.69。馬英九任內，低點是3955點，比扁政府多了544點，最高曾在2015年4月底觸碰1萬點，但收盤仍只有9956點。
到了蔡英文時代，股市一飛衝天，2017年5月，台股睽違17年再度站上萬點，接著在2020年7月突破萬三，創下新高，年底再突破萬四關卡，2021年上半年更勢如破竹，接連突破萬五、萬六、萬七、萬八關卡，雖然中間曾歷經疫情，一度跌到剩萬二，但疫情過後，台股重新起飛，上月台股喜迎萬九，今天更在盤中攻破兩萬。跟2016年相較，股市漲幅超過萬點。