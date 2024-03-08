鳥山明2月才動腦瘤手術！離世前最大遺願曝光 本人永遠看不到了
日本傳奇漫畫家鳥山明經典著作無數，《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》都出自他的妙筆，本月1日，鳥山明因為急性硬腦膜下血腫猝逝，享壽68歲，書迷感嘆「一個時代的終結」。友人透露，鳥山明2月剛動完顱部手術，而他生前最大願望就是將作品《Sand Land》改編成動畫片，如今未能親眼見證播出。
記者楊穎軒／綜合報導
鳥山明的連載著作《SAND LAND》（中文譯名《沙漠大冒險》）被改編成劇場版動畫後，去年底宣布將推出影集版《Sand Land: The Series》，預計今年3月20日在Disney+獨家播出，據日媒《體育日本》報導，知情人士透露，鳥山明曾經告知2月有做腦腫瘤手術，而今永遠也看不到心心念念、即將上線的作品。
《SAND LAND》是鳥山明結束《七龍珠》連載後，2000年起在《週刊少年 Jump》繪製的短篇漫畫，也有推出RPG遊戲，劇情描述一個飲水、食物幾近枯竭的沙漠世界，水源被一位貪婪的國王所掌控，天才軍人席巴搭檔惡魔王子貝爾傑布，一同展開尋找「夢幻之泉」的冒險故事。
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