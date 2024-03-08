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傳總統府下令研議特赦阿扁？王鴻薇轟：前提是陳水扁必須認罪

▲國民黨立委謝龍介日前爆料，總統府透過行政院要法務部研議陳水扁特赦案。（圖／記者嚴俊強攝，資料照）
▲國民黨立委謝龍介日前爆料，總統府透過行政院要法務部研議陳水扁特赦案。（圖／記者嚴俊強攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委謝龍介日前爆料，總統府透過行政院要法務部研議陳水扁特赦案。對此，國民黨立委王鴻薇今（8）日痛批，陳水扁雖然名為保外就醫，其實跟一個被特赦的自由人完全是幾乎一模一樣，「而且不要忘記特赦前提是陳水扁必須認罪」。

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王鴻薇說，過去賴清德曾主張過要特設陳水扁，而在520賴清德擔任就職總統之前，現在卻傳出總統府已經在研議要特赦陳水扁，質疑「難道蔡英文現在要提前幫賴清德來拆蛋嗎?讓賴清德在520之前就可以看到陳水扁的特赦，也就讓賴清德可以當個不沾鍋的總統嗎?」

王鴻薇指出，現在陳水扁雖然名為保外就醫，其實跟一個被特赦的自由人完全是幾乎一模一樣，過去還對陳水扁有很多的限制，包含他不能站台、輔選、開記者會，不能夠去參與政治節目。

王鴻薇再指，可是現在看起來自從陳水扁保外就醫之後，他不但去幫他的兒子輔選，甚至去開直播來直接的評論政治，而且對很多的時事跟政治人物說三道四來指點江山，但是民進黨政府都是睜一隻眼閉一隻眼。

王鴻薇認為，無論如何民進黨不管是蔡政府也好，或者是賴清德也好，真的要特赦陳水扁的時候，請你們要跟社會上來道歉，「而且不要忘記特設的前提是陳水扁必須認罪」，如果陳水扁還一再堅持這是政治迫害的話，那麼在法律上根本沒有特設陳水扁的空間。

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