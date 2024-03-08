防蘇丹紅轉口入侵！全世界辣椒粉100%逐批驗 食藥署祭2措施補救
近期中國蘇丹紅辣椒粉引爆台灣食安危機，各黨派立委都認為，衛福部食藥署未能在邊境確實把關，才導致這次食安危機。在禁止21家曾經有違規紀錄的中國製造商輸入產品、擴大抽驗後市場產品後，副署長林金富指出，邊境將對「全世界」輸入台灣的辣椒粉採取100%逐批查驗措施，並將與地方衛生單位在1個月內、針對29家台灣進口商在過去3年內進口的辣椒粉，進行查驗措施。
記者林志怡／台北報導
日前地方衛生局於稽查時發現，4批保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害，食藥署也為此設置專區、對外公開批號資料。
林金富指出，去（2023）年食藥署在邊境陸續查獲含有蘇丹紅的中國辣椒粉產品，並逐步調高抽驗比例、在同年年底改為100%逐批查驗；經地方衛生局查獲國內有違規產品後，食藥署與地方衛生單位已經完成擴大抽驗措施，總計檢驗59批產品，其中14批含有蘇丹紅、不符合檢驗規定。
對於後續措施，林金富說，食藥署已經在昨（7）日正式調整規定，對全世界輸入台灣的辣椒粉產品，採取100%逐出查驗措施，防止中國辣椒粉通過轉口貿易等手法來台，另也將在1個月內，針對全台29家有輸入中國辣椒粉的進口業者、過去3年內曾輸入的辣椒粉產品進行查驗。