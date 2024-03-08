求生慾強！被問要見林襄開不開心 蔣萬安急喊：我是亘粉！
味全龍上月26日正式宣布啦啦隊女神林襄重磅加盟，林襄也在個人FB和IG轉發消息，吸引許多名人留言朝聖，包含台北市長蔣萬安，卻也遭網友調侃表示，「市長，太座安了嗎」。蔣萬安今（8）日下午將出席味全龍2024季前發布會暨聯名悠遊卡發表，媒體詢問要見到林襄有沒有跟太太石舫亘報備？蔣萬安說，「我還沒有跟太太說。」但是他還是可以大聲的說是「我是亘粉。我是亘粉！」
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席2024台北玫瑰展開幕，會前媒體聯訪，媒體問今天是婦女節，那下午要見到林襄，有沒有先跟太太報告？蔣萬安說，「我還沒有跟太太說。」
媒體追問，下午要見到林襄開心嗎？蔣萬安說，因爲我是味全龍迷。當然他從職棒元年開始就是忠實的球迷，今天當然更高興是以市長的身份出席，非常期待新球季即將開打。因爲悠遊卡公司跟味全龍今天會發聯名卡，我們很希望有更多的民衆，來關注我們棒球運動，來關心中華職棒整體的發展，希望所有的球迷朋友都可以進場來欣賞到我們的職棒賽事。
媒體問下午會霸氣的宣示自己是亘粉嗎？當著林襄的面？蔣萬安笑回，「你這是陷阱題嗎？」下午會盡量看看太太不要看直播，或者是他會看重播。「你說霸氣地宣佈我是亘粉喔？我以前很早就講了我是亘粉了。」
媒體問，但當着林襄的面就不一樣？蔣萬安說，「我還是可以大聲的說是我是亘粉。我是亘粉！」