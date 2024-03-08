清查下架產品！食安辦：蘇丹紅與咖啡同級　尚未證實會致癌

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行政院上午將舉行「行政院食品安全辦公室說明西布特羅事件之調查結果」記者會。針對蘇丹紅辣椒粉事件，行政院食品安全辦公室主任許輔會後受訪時表示，去年發現後，到去年底才百分之百逐批查驗，先前可能取樣頻率不夠有遺漏，但從兩個星期前，已對市面上對上游廠商逐步清查，共有21家中國輸台辣椒粉的業者。
許輔提到，依照過往塑化劑等食安事件的處理方式，會對第二層的產品下架。他說，以保欣公司為例，它輸入有問題的辣椒粉，這是第一手，第二手用了製成的產品，包含胡椒粉、咖哩粉、五香粉等，這都是要下架，用到咖哩粉、五香粉又做出產品的是第三層，這時是微量，也不是那麼容易可以判斷，依過往經驗處理方式，「我們只有針對第二層全面下架處理」。
對於蘇丹紅對人體危害上，許輔表示，據國際癌症研究中心的分類，致癌物質分三級，蘇丹紅被列為第三級，代表可能致癌，但研究資料尚無法證實會致癌，而同樣被列為第三級的還有咖啡跟茶；食藥署長吳秀梅補充，目前無法證實有致癌性，但防範未然，因此把它當成禁用成分。
吳秀梅則說，將針對辣椒粉持續進行後市場稽查，而邊境一旦查到不合格，製造商產品就會被禁止，同一區輸入的產品也會百分百抽批，再從後市場檢視其他產品，此外，也鼓勵業者自主送驗。
吳秀梅提到，食藥署已在網路巡查，只要有販售就會開罰；至於民進黨立委林淑芬稱，有9家進口業者卻登記在同一地址，質疑食藥署並未完整清查，她說，這部分檢調已經在調查、細節不知道。
吳秀梅強調，辣椒粉雖然逐批查驗，但不代表不能輸入，若邊境一旦查到不合格，製造商產品就會被退運銷毀。