健康無齡2／健身3年奪亞洲4金 　全台最強嬤笑「只是練健康」

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本業是嘉義大學通識課講師的李彩薇，會踏進健身房，開始練起健力三項，一切都得從「游泳池」說起。
本身就有20多年晨泳習慣的她，起初因長期光顧的游泳池倒閉，迫使她另尋場地，但新的游泳池位處市中心，人太多、不好游，於是她在擁有ACE美國運動委員會私人教練證照的兒子建議下，改到健身房換個方式練健康。
「我光是抬腿、拉背，就練了3個月」說著自己的健身房初體驗，從訓練肌力開始，李彩薇說在接觸重訓後，她才意識到，原來過去自以為健康的「空腹游泳」也就是禁食8到12小時後，直接去游泳的方式，早已消耗掉她的肌肉，「我就像一個泡芙人『軟趴趴』」，到醫院檢查時，竟然已達嚴重的骨質疏鬆。
「我真的很怕她骨頭一碰就碎」李彩薇兒子楊孟穎擔心的說著，而李彩薇的健力之路，就在兒子的督促下正式展開。不過年過60的阿嬤，要在健身房練自由槓，卻多次遭到白眼，「年輕人會來跟我搶器材，後來他們看我練的很認真，才知道我是玩真的。」
只是想要練健康 卻一舉刷新大賽紀錄、挺進國際賽事
不過，素人練健康，怎麼會練到國際賽場去？原來是健身房老闆娘，每天看李彩薇練得比年輕人還認真，乾脆鼓吹她參加比賽。
「我還想說我真的有那麼厲害嗎？」抱著半信半疑的心情，李彩薇選擇台南市長盃健力錦標賽「試水溫」，初登板客氣的在蹲舉項目填寫80公斤，「他們看到這個數字就說我好厲害，結果我舉了100公斤！」回想起這段經歷，李彩薇依舊覺得好笑，因為連自己都不敢置信。
2020年台南市長盃健力錦標賽，首次參賽的李彩薇最後以蹲舉100公斤、臥舉45公斤、硬舉115公斤刷新大會紀錄。「我到這時候才覺得，原來我有點厲害！」後來她又陸續挑戰了幾次全國性的健力比賽，每每都打破全國紀錄，最終拿到國手資格，在2022年披上台灣戰袍遠赴杜拜。
「我比賽前一天還因為走路走太多，膝蓋很痛」，原本擔心人生第一場國際賽事，會因為身體不適、表現失常，但實地踏進賽場後，她竟然輕鬆的舉起槓鈴，替台灣拿下M3組（60歲以上女子組69公斤級）4面金牌，更替自己收穫亞洲紀錄保持人的輝煌戰績。
才健身3年就為國爭光，勇奪4面金牌，李彩薇笑著說「我現在想起來都還是覺得很誇張」。
練肌力要重訓 李彩薇：「如果能比賽到70歲，那表示我還很健康」
結束杜拜的亞洲經典健力錦標賽後，她率續又在香港、馬來西亞的國際賽事上，刷新自己的亞洲紀錄！如同熟齡版的郭婞淳，在M3組所向披靡，預料今（2024）年在南非的亞太非經典健力錦標賽，她也不會缺席。
從素人到國手再到亞洲紀錄保持人，「超級斜槓人生」讓李彩薇始料未及，兒子楊孟穎更打趣的說「我朋友現在都會叫我乖一點，不要惹媽媽」。但回首這4年多來的訓練歷程，兩人的初衷都從未改變，李彩薇：「我們的出發點真的只是為了健康」。
具有專業背景的楊孟穎，從媽媽接觸重訓至今，每次都會依照媽媽的狀態，開出一份「訓練菜單」，目的就是要媽媽以練健康為主、訓練為輔，「硬操反而會受傷」，這樣的堅持，讓李彩薇開始健身這4年來，寫下難得的無傷紀錄。對他們母子倆來講，能為國爭光固然是榮耀，「但我最驕傲的，是媽媽已經養成運動的好習慣。」
「我比以前健康是真的，只要一重訓，血壓就會降下來」李彩薇說。
花甲之年栽進健力世界純屬意外，但鍛鍊身體、保持良好肌力的初心，不因為年齡有所改變。李彩薇用自身故事印證，健康是練出來的！運動不只是年輕人的專利，年過60歲還是能動的精彩，而她的金牌之路也將持續前進，未完待續。
「我希望可以比到M4（70歲），因為那樣代表我還很健康。」李彩薇爽朗笑聲在採訪尾聲中，再次出現，因為健身，不只讓她收獲健康，更活得快樂。