動手暴打高嘉瑜犯13罪！林秉樞請求法官輕判 高院裁定執行2年9月
2021年11月間，民進黨前立委高嘉瑜，遭當時的男友林秉樞家暴毆打，之後檢調又查出，林秉樞涉嫌拍下高的私密照，甚至逼她寫下自白書。案經台灣高等法院審理，依傷害罪判林秉樞8月徒刑；另外竊錄他人身體隱私部位、加重誹謗、強制、恐嚇、偽造私文書等罪，判2年2月徒刑，全案於去年7月確定，台灣高等檢察署檢察官聲請定應執行刑，高院裁定應執行有期徒刑2年9月。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林秉樞自2021年9月到11月間，先是偷偷拍下女方的私密影像，之後又動手毆打、拖行對高嘉瑜施暴，並持手機錄影逼她寫下自白書。案件遭媒體接露後，林秉樞甚至恐嚇女方，威脅「一起死」等語。高院依傷害罪判處林秉樞8月徒刑，另外竊錄他人身體隱私部位等，判2年2月徒刑。
台灣高等檢察署因林秉樞犯傷害、妨害秘密等13罪，均已經判決確定，依刑事訴訟法規定請高院定應執行刑。林秉樞表示已深刻反省，請求酌定較輕之刑，但高院審酌林秉樞之犯罪行為，均屬不同犯罪類型，且行為態樣、手段及動機都不相同，因此裁定應執行2年9月。
※【NOWnews 今日新聞
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