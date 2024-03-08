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崔岷植宣傳《破墓》突喊：韓韶禧、車銀優來了！金高銀傻眼狂找人

▲崔岷植宣傳電影《破墓》時，跟粉絲們開玩笑「姜棟元、韓韶禧、車銀優在現場」，女主角金高銀也被騙到。（圖／車庫娛樂）
▲崔岷植宣傳電影《破墓》時，跟粉絲們開玩笑「姜棟元、韓韶禧、車銀優在現場」，女主角金高銀也被騙到。（圖／車庫娛樂）

記者張一笙／綜合報導

韓國破億驚悚片《破墓》今（8）日在台灣上映，目前全球票房突破15億台幣，光在韓國就累積觀影人次逾660萬，持續蟬聯雙週票房冠軍，為2024年度目前最熱門的韓國電影。主演之一的崔岷植也在影廳見面會時跟粉絲開玩笑，跟觀眾戲稱姜棟元、韓韶禧、車銀優等知名藝人都有到場觀影，隨後又跟觀眾說自己開玩笑的，就連同為主演的金高銀也都被騙到四處找人，粉絲們看到影帝親民互動，直呼：「好可愛！」

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▲柳海真（左起）、李到晛、金高銀、崔岷植等人主演的《破墓》在全球已累積超過15億台幣的票房。（圖／車庫娛樂）
▲柳海真（左起）、李到晛、金高銀、崔岷植等人主演的《破墓》在全球已累積超過15億台幣的票房。（圖／車庫娛樂）
《破墓》目前在全球累積超過15億台幣，光在韓國就累積超過660萬人進電影院觀看，成為目前2024年最熱門的韓國電影。有粉絲拍下崔岷植在影廳見面會宣傳宣傳時，騙觀眾姜棟元、韓韶禧、車銀優等知名演員都有到現場觀影，讓粉絲們紛紛開始尋找他們的身影。隨後崔岷植才說自己是騙大家的，有粉絲將現場影片上傳，在網路上引起熱烈討論，影帝親民愛開玩笑的個性，讓粉絲們紛紛直呼：「好可愛！」

▲面對崔岷植突如其來地跟欺騙觀眾，金高銀一開始也嚇了一跳。（圖／車庫娛樂）
▲面對崔岷植突如其來地跟欺騙觀眾，金高銀一開始也嚇了一跳。（圖／車庫娛樂）
主演之一的金高銀笑說：「一開始我也不清楚，真的嚇到了！崔岷植前輩突然說出姜棟元前輩的名字，我瞬間千頭萬緒。」她當時心想著：「現場這麼多人，如果姜棟元前輩站起來等下怎麼出去？」一時之間冒出很多想法，並說：「崔岷植前輩突然說『騙你們的啦』，自己也爆笑出來。」金高銀又接著表示：「就樣兩次、三次後，我就開始好奇『這次換到誰了呢？』於是就出現韓韶禧、車銀優的名字。」崔岷植有趣的互動，不但讓粉絲們見到他的親民，也成功宣傳了電影《破墓》。

▲崔岷植在戲中飾演一流的風水師「相德」，協助金高銀等人對抗邪惡力量。（圖／車庫娛樂）
▲崔岷植在戲中飾演一流的風水師「相德」，協助金高銀等人對抗邪惡力量。（圖／車庫娛樂）
驚悚片《破墓》是由《黑祭司》、《娑婆訶》導演張在現操刀，金高銀與李到晛分別飾演由洛杉磯富裕家庭請來的年輕女巫「花林」以及助手「峯吉」，2人原先負責拯救家中的新生兒，但他們一抵達目的地就感應到祖先的陰影籠罩著這個家庭，於是向崔岷植飾演的一流風水師「相德」及 柳海真扮演葬儀師「寧根」求救，4人在偏僻的村莊發現了墳墓，在不知道後果的情況下挖開墳墓，釋放了埋藏在地下的邪惡力量，詭異的事情接二連三發生。

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