健康無齡3／快艇衝浪女神8旬父　挑戰全台最老滑人！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我看我女兒、孫女滑起來好像很簡單，我就說我也要來試試看。」人家都說「有其父必有其女」，但在陳俊彥家卻是「有其女必有其父！」因為女兒就是鼎鼎大名的快艇衝浪女神陳美彤Kimberly。
「我爸他一直就是勇往直前，沒在怕的」常出國征戰大小比賽的陳美彤，談起爸爸，眼底笑意藏不住，語氣裡透露著滿滿的敬佩。
原來陳俊彥年輕時是游泳隊出身，熟諳水性，也熱愛運動，當年他還在金融業服務時，每天都要早起打場網球，再開始一天的辦公室生活，假日則固定會到高爾夫球場報到。退休後，時間多了，運動的更為勤快，「我都說他是過動兒」和陳俊彥結縭50年的妻子王瑞卿笑著搖搖頭。
雖然早知丈夫的熱血、喜歡挑戰，但一聽到他又突發奇想要嘗試快艇衝浪時，王瑞卿當時狠狠倒抽一口氣，「我是全家唯一反對的，但根本攔不住！」
面對丈夫興致勃勃、女兒在旁慫恿，王瑞卿的「家庭革命」最終宣告失敗，只能再三勸戒枕邊人小心再小心！去（2023）年陳俊彥第一次下水挑戰時，她也跟著上船全程緊跟，「看到他落水，我就想說也好，這樣下次就不會去了」沒想到老公越挫越勇，最後還成功從板上站起，讓全家都跟著熱血沸騰！
「我那次站起來還有跟她揮揮手」陳俊彥驕傲、得意的說。
80仍舊一尾活龍！上健身房練肌力 只為在板上站的更穩、划的更久
80歲的銀髮族，竟然能成功挑戰快艇衝浪，跌破眾人眼鏡，但陳俊彥卻並未為此感到滿足！為了能在衝浪板上站的更穩、滑的更久，他走進健身房開始鍛鍊肌力，「我會騎腳踏車當熱身，再開始課程」，不服老的精神連教練都很佩服，並為他量身打造「滑水菜單」，加強核心力量、鍛鍊手臂肌肉和強化下肢肌力，「我如果80歲還可以有跟他一樣的活力和體態，我就滿足了」教練黃聖羨慕地說。
持之以恆的鍛鍊，在《NOWnews今日新聞》採訪團隊拍攝當天，果然成效顯著！2月的冬天，儘管當天北部豔陽高照，但河水還是冰冷到讓人直打哆嗦，女兒陳美彤一度想婉拒我們的拍攝，反倒是陳俊彥一口答應，興致高昂。
從嘻嘻哈哈滑水學校和採訪團隊會合、直至下水前，女兒都還不斷叮嚀陳俊彥要穿厚重防寒衣、太冷就不要勉強，但陳俊彥卻無懼無畏、老神在在，甚至當快艇開至基隆河中央，80歲的爺爺蹲在滑板上，接著從浪花中緩緩站起、放開單手，一次成功！那一刻除了「帥、猛」，沒有別的形容詞。
別被年齡綁架！陳俊彥：「心態比年齡重要，運動無關年紀」
「滿分10分，你幫自己表現打幾分？」快艇上的引擎聲轟隆隆，記者扯開喉嚨問。
「7分，下次我要挑戰放開雙手」還泡在水裡的陳俊彥臉上閃耀著熱血光輝。
按世俗說法，陳俊彥是腳已經一半踏進棺材的老人，但他無論是體態還是精神，都沒有世俗認為80歲該有的樣子，「不要自認老了就什麼都不學，只要願意動，什麼活動都可以」陳俊彥說。
「到我這個年紀就不要去想幾歲了，要為了健康好好的動。」陳俊彥的人生智慧，就是把「運動」當動詞，享受每一個熱血當下，只有不被年齡綁架，才能讓人生下半場活出精采自信，賦予晚年人生新價值。