泰勒絲在新加坡住奢華莊園！一晚44萬元　一窺「泰勒絲套房」內部

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）新加坡站在三月初連開六場，會一路開唱到3月9日。而她早在二月底便已飛來新加坡為演唱會準備，她所入住的聖淘沙島嘉佩樂渡假村（Capella resort）莊園，一晚要價1萬4千美金（約等同於新台幣44萬元），極盡奢華。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲此座莊園歷史悠久，且有茂密的雨林環伺。（圖／翻攝自官網）美國媒體《Page Six》報導，嘉佩樂內部莊園最早可追溯至1880年代，是歷史悠久的古蹟，這棟莊園建築現已改建為擁有三間臥室套房的別墅，並附設私人游泳池和茂密的雨林，同時內部也有寬敞的更衣間，和非常豪華的私人浴缸。《美聯社》體育線記者湯姆·威瑟斯 (Tom Withers)在本週三（6日）於社群平台X上寫道：「泰勒絲的粉絲們！凱爾西（Travis Kelce）已經動身前往新加坡。」由於泰勒絲男友可能會來新加坡和泰勒絲團圓，這座莊園更為兩人提供了寬敞的空間和充足的隱私。▲一晚要價1萬4千美金的別墅主臥房。（圖／翻攝自官網）嘉佩樂是一座坐落在新加坡聖淘沙島30英畝的土地上的豪華度假村，它擁有112間由英國建築師諾曼·福斯特（Norman Foster）設計的莊園、套房和客房。酒店由龐蒂亞克置地開發，於2009年3月正式開業，嘉佩樂酒店的長期住宿部「The Club at Capella Singapore」設有81間服務式公寓、頂層公寓和莊園，過去北韓領導人金正恩和美國前總統川普都曾入住，並為2018年朝美峰會的舉辦地點。▲別墅附設私人游泳池。（圖／翻攝自官網）新男友怎沒來？泰勒絲演唱會在新加坡連開六場 外媒揭露感情動向泰勒絲經濟學！全球巡迴線上線下賺飽飽 半年收益超過50國GDP媽媽在新加坡長大！泰勒絲開演唱會 透露情鍾星國原因擔憂泰勒絲身體健康！新加坡演唱會咳嗽影片引熱議 粉絲呼籲休息