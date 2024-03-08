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高雄2男擁槍自重！警圍捕丟2震撼彈狂轟壓制　驚見暗藏龐大軍火庫

▲高雄警方接獲情資，施姓、呂姓男子擁槍自重，從事暴力討債，隨即成立專案小組展開追查，逮捕呂男及施男，查扣5把長短槍、127發子彈等證物。（圖／翻攝畫面）
▲高雄警方接獲情資，施姓、呂姓男子擁槍自重，從事暴力討債，隨即成立專案小組展開追查，逮捕呂男及施男，查扣5把長短槍、127發子彈等證物。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

高雄警方接獲情資，獲報施姓、呂姓男子擁槍自重，從事暴力討債擾亂社會治安，隨即成立專案小組展開追查，發現2男車上擁有大批軍火，警方持票執行攔捕，過程中，呂男倒車意圖衝撞警車，員警丟擲2發震撼彈強力壓制，並破窗逮捕呂男，又從鳳山區圍捕施男，2人落網後，從汽車及住處查扣5把長短槍、127發子彈等證物，還包括美國的ACP9衝鋒槍，全案訊後依法送辦。

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▲高雄警方接獲情資，施姓、呂姓男子擁槍自重，從事暴力討債，隨即成立專案小組展開追查，逮捕呂男及施男，查扣5把長短槍、127發子彈等證物。（圖／翻攝畫面）
▲高雄警方接獲情資，施姓、呂姓男子擁槍自重，從事暴力討債，隨即成立專案小組展開追查，逮捕呂男及施男，查扣5把長短槍、127發子彈等證物。（圖／翻攝畫面）
據了解，呂男與施男為朋友，高雄保三總隊第二大隊接獲情資，2男擁槍自重、從事暴力討債等，隨即組成專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。經過警方密集跟監蒐證，鎖定2人車上藏有大批軍火。近期，警方持票執行攔捕呂男，其企圖倒車衝撞警車，被警方丟擲2發震撼彈壓制，破窗逮捕呂男；另外，施男也在鳳山區落網，並從車上與住處查扣5把長短槍、子彈、各類刀械、等證物，包括一把美國的ACP9衝鋒槍。

訊後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將2人移送法辦，後續將針對槍枝彈藥來源深入追查。

▲高雄警方接獲情資，施姓、呂姓男子擁槍自重，從事暴力討債，隨即成立專案小組展開追查，逮捕呂男及施男，查扣5把長短槍、127發子彈等證物。（圖／翻攝畫面）
▲高雄警方接獲情資，施姓、呂姓男子擁槍自重，從事暴力討債，隨即成立專案小組展開追查，逮捕呂男及施男，查扣5把長短槍、127發子彈等證物。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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