林襄加盟小龍女初次亮相！開幕戰就對前東家 認了：複雜心情已過
啦啦隊女神林襄成為味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女之後，今（8）日首次在「味全龍2024季前發布會」亮相，稍早，林襄也與今年升為隊長的小映、副隊長霖霖一同接受《NOWnews今日新聞》訪問，談到即將在3月30日大巨蛋開幕戰對上前東家樂天桃猿，面對昔日的夥伴樂天女孩，林襄則笑著自認，複雜的心情已經過去，將以全新姿態面對現在，直呼：「味全龍二連霸！」
記者詹鎰睿／台北報導
憑藉「中職高嘉瑜」走紅的小映，人氣水漲船高，今年也榮獲味全龍球團肯定，晉升為小龍女隊長，她坦言雖然有些壓力，也承諾未來會和霖霖、以及所以小龍女女孩們一起打拚，一同照顧新成員。
談到開幕戰即將面對前東家樂天桃猿，以及前同事樂天女孩，林襄則笑說，那複雜的心情已經過去，目前就專注現在，字句間透露興奮與期待的心情，看來已經做好準備迎接新賽季。有趣的是，記者當場考驗林襄能不能背出其他20位的小龍女夥伴，仍是有驚無險的過關，也展現她超強的記憶力。
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