健康無齡4／超狂百歲跳舞阿嬤　體力更勝中年人！

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出生書香世家的林美質，從小就因成績優秀，加上喜愛唱歌、跳舞、彈琴，從宜蘭羅東女子公學校高等科畢業後，被延攬至幼稚園任教，隨後又因為表現優異，被校長推派至台北進修10個月結束後，成為一名國小老師，直至西元1988年才退休，作育英才超過一甲子。
花甲之年從學校退休，林美質沒有選擇回歸恬淡的家庭生活，反而繼續執起教鞭，教授和她同年齡，甚至年紀比她還小的「阿公、阿嬤們」日本語、日本舞，將畢生所學發揮最大功效，再一次傾囊相授。
「我一開始來就是跟老師學日本舞」46年次的楊雅筑和林美質有著非常奇妙緣分。起初她只覺得這位「阿嬤級老師」舞跳的很好，安靜、話不多，舉止非常優雅，直至某一日聊天才赫然驚覺，原來林美質竟是她冬山國小的音樂老師！如今，老師的面貌已不再年輕，手腳也沒有當年靈活，但對舞蹈依舊充滿熱情，「有時候我們還要偷看老師的舞步」，楊雅筑不好意思地說。
不被年齡限制 晚年人生依舊精彩、熱愛跳舞養生
已經活過一個世紀的林美質，除了在長期關注銀髮族的「南陽義學」裡，擔任元老級志工老師、舞蹈學員，也積極參與在地的銀髮族舞蹈社團，每天早上5點半準時出門，到附近的成功國小跳舞一個小時，然後又步行到民生市場樓上另一個舞蹈班，繼續再跳一個鐘頭，結束後，再悠哉地逛市場，「我就看看有什麼好買的」，走路到另一個據點，繼續唱歌跳舞。
「她跳舞都沒在管年紀的，很多都才30、40歲，她也跟著人家一起跳。」林美質兒子吳啟進，今（2024）年75歲，也已經當阿公了，但在他眼裡，母親日常的一切行動力，都讓他自嘆弗如，「你是不知道她90幾歲時，還自己扛過床墊回家！」鋼鐵般行徑，讓人難以想像，但樂活的態度、適當的運動，正是林美質的長壽之道。
「媽媽是用心不煩心、用腦不煩惱」吳啟進說媽媽即便已高齡102歲，但每天起床還是會來杯咖啡，淺嚐、聞聞咖啡香，看報紙掌握社會時勢，且步行30分鐘以內可達的距離，就不輕易開口請人幫忙，「她非常獨立，我只需要幫她記住額外的活動行程。」
跳舞不分年紀 百歲人瑞林美質：「我要跳到不能動為止」
期頤之年，仍活動力驚人，讓「林美質」這三個字，成為宜蘭縣各大銀髮族社團的模範楷模。當不少50、60歲的同團學員，都在哀嘆眼花看不清楚、體力大不如前、越來越跳不動時，林美質依然抱持熱愛舞蹈與學習的初心，更是班上永遠最準時抵達、出席率最高的那一位，「我喜歡跳舞運動，下雨也沒關係」林美質堅定地說著。
對她而言，跳舞不是一項挑戰，而是生活。在別人擔心她因為高齡，跳舞可能跌倒時，她笑說：「我自己會注意，從沒跌倒過」；在別人問她年紀這麼大，怎麼不多休息時，她回答：「沒有動就不會動，活著就要動。」臉上泛起的光芒，展現出自信與美麗。
誰說102歲就該關在家中、行走得靠人輔助、生活起居必須有人幫忙打理？林美質用行動，翻轉外界對年齡的刻板印象。只要維持規律作息、熱愛運動，百歲人瑞也能持續舞動人生，擁有精采非凡的晚年生活。