《七龍珠》鳥山明辭世！2月曾做腦瘤手術 權威醫曝「4群人」注意
日本傳奇漫畫家鳥山明經典著作無數，《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》都出自他的妙筆，但鳥山明在本月1日因「急性硬腦膜下血腫」猝逝，享壽68歲，且其友人透露，鳥山明曾在2月動過腦瘤手術。新北市立土城醫院副院長、腦神經外科權威醫師魏國珍指出，平時較常見的是「慢性硬腦膜下血腫」，高齡、高血壓、有糖尿病等共病、曾發生嚴重跌倒，需要特別注意。
記者林志怡／台北報導
鳥山明在3月1日因「急性硬腦膜下血腫」猝逝，其友人透露鳥山明曾在2月動過腦瘤手術。魏國珍指出，急性硬腦膜下血腫可能是「自發」或「外傷」造成的，其中自發的情況就像是腦中風那樣、突然的出現大量出血，並因此導致患者死亡，或是跌倒等外傷引發血管異常出血，造成腫塊出現。
此外，魏國珍說，其實急性硬腦膜下血腫相對少見，其友人提到該位漫畫家曾做腦瘤手術，也可能是腦瘤出血、造成血塊，但一般情況來說，多數情況會以「慢性」為主，尤其老人家上了年紀、大腦會略有萎縮情況，一開始出血可能沒有明顯症狀，時間拉長後、血塊越來越大，就會慢慢出現手腳無力、行動不便的情況。
因此，魏國珍提醒，如果民眾本身屬於高齡、有高血壓、共病如糖尿病、腎功能不好的情況，要特別注意是否有出現手腳無力、行動異常的情況，尤其老人家嚴重跌倒後，未來2到3個月都要特別觀察，如果發現及時、在頭骨打兩個小洞，引流後的預後通常不錯。