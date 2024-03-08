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Sexy Zone菊池風磨傳復合白石麻衣！認定是結婚對象　兩人回應了

▲Sexy Zone菊池風磨（左圖）傳出和乃木坂46前成員白石麻衣復合，以結婚為前提交往，雙方做出回應。（圖／菊池風磨、白石麻衣IG）
▲Sexy Zone菊池風磨（左圖）傳出和乃木坂46前成員白石麻衣復合，以結婚為前提交往，雙方做出回應。（圖／菊池風磨、白石麻衣IG）

記者楊穎軒／綜合報導

日本傑尼斯偶像男團Sexy Zone出道12年，4位成員中島健人、菊池風磨、佐藤勝利、松島聰除了發唱片也跨足戲劇，發展全方位，歷經創辦人喜多川強尼醜聞、團名被改、核心人物中島健人退團，29歲菊池風磨今（8）日被爆和女團乃木坂46出身的大2歲白石麻衣分手又復合，目前以結婚為前提交往，對此，經紀公司沒有承認也沒有否認。

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▲菊池風磨真性情深受觀眾喜愛。（圖／Sexy Zone官方網站）
▲菊池風磨真性情深受粉絲喜愛。（圖／Sexy Zone官方網站）
▲白石麻衣曾經是乃木坂46的門面。（圖／白石麻衣IG）
▲白石麻衣曾經是乃木坂46的門面。（圖／白石麻衣IG）
據日媒報導，菊池風磨和白石麻衣多年前曾經交往一段時間，但因為雙方工作忙碌，感情無法維繫而分手，沒想到，去年兩人舊情復燃，而今對這段感情更重視，不排除結婚共組家庭，不過小倆口都很在意粉絲感受，小心翼翼不讓戀情曝光，都在家，身邊親友幾乎不知情，狗仔也從沒拍過兩人同框。

▲菊池風磨（左）、白石麻衣曾經在節目上同框。（圖／yahoo jp）
▲▼菊池風磨（上下圖左）、白石麻衣曾經在節目上同框。（圖／yahoo jp）
▲▼菊池風磨（上下圖左）、白石麻衣曾經在節目上同框。（圖／yahoo jp）
針對復合傳言，菊池風磨所屬的經紀公司表示：「沒有什麼要回應的。」白石麻衣則說：「我把私生活留給自己，沒有否認這段關係！」對緋聞不置可否。

菊池風磨2011年以Sexy Zone二次出道，發行同名單曲〈Sexy Zone〉，2017年首次主演電視劇《我的房間》，近年也演出電影和參加綜藝節目，沒有偶像包袱的他，多次在整人節目中被扒光衣服，被戲稱為「全裸也OK偶像」。

白石麻衣2020年10月從乃木坂46畢業，目前以演員、模特兒身分活動，演過電影《原本以為只是手機掉了：被囚禁的殺人鬼》、電視劇《漂流者》等，擁有不少女性粉絲。

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