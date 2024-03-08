台積電「一個人的武林」欲攻800元 2月營收亮眼！創歷年同期新高
台積電今（8）日公布2024年2月營收達1816.48億元，較上月減少了15.8%，較去年同期增加了11.3%，為歷年同期新高。累計2024年1至2月營收約為3974.33億元，年增9.4%。台積電今日股價一度登上796元創天價，終場漲24元，收在784元，漲幅3%。
記者許家禎／台北報導
台積電2月營收達1816.48億元，較上月的2157.85億元減少了15.8%，也較去年同期的1631.74億元增加11.3%。累計2024年1至2月營收約為3974.33億元，較去年同期間的3632.25億元增加9.4%。
台積電之前預估本季財測，單季美元營收將達180億美元至188億美元，季減4.2%至8.3%，中間值約季減6.2%。若以1美元兌新台幣31.1元來計算，台積電本季新台幣營收將落在5598億元至5847億元之間。
而台積電今日上演「一個人的武林」，早盤股價一度衝上796元創天價，距離800元不遠，終場漲24元，收在784元，漲幅3%。而外資近來紛紛調高目標價，摩根士丹利（大摩）將目標價調升至850元，重申「優於大盤」評等。摩根大通（小摩）也將台積電目標價喊到850元，認為台積電為資料中心和處理人工智慧的推動者，而人工智慧將在未來3至4年內大幅成長。