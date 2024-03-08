特企／JETRO舉辦「日本頂級旬味海鮮祭」限時打造新鮮海味零食差

免費試吃 直接感受日本海鮮的頂級水準
為了讓喜愛日本美食的台灣消費者，可以輕鬆在家裡享受最新鮮的日本海鮮，日本官方貿易振興機構JETRO與微風超市本次特別引進多款人氣日本海鮮，例如北海道產頂級干貝，以及特上海膽、鮭魚卵、牡丹蝦，廣島產特級牡蠣，靜岡縣產魚下巴，兵庫縣產八角魚一夜甘，富山縣產生食級白蝦仁、冷凍帶殼小白蝦，愛媛縣產千切鱧魚片，福岡產飛魚卵，沖繩海葡萄等品項，網羅日本從南到北的海鮮美食。
日本官方貿易振興機構JETRO邀請消費者直接前往微風超市本店、南京店、南山店參與「日本頂級旬味海鮮祭」系列活動。於3/2、3/3、3/9、3/10、3/16、3/17連續三週的週末，在微風超市舉辦日本干貝試吃活動，消費者只要到店就能免費品嚐飽滿香甜的北海道產干貝。此外，還有限量頂級海鮮便當的專屬料理秀，將於3/2、3/9、3/16的週六的下午15:00～16:00期間在微風超市復興本店演出，以及3/3、3/10、3/17的下午15:00～16:00則由微風超市南山店接手，民眾可直接前往微風超市欣賞並購買使用限量頂級海鮮製作的餐盒便當饗宴！
海鮮就是要吃當季 頂級旬味海鮮盡在微風超市
消費者除了可自微風超市購得日本頂級海鮮、免費大啖干貝美味等料理之外，也首次將海鮮放上網路，於微風精品線上Breeze Online特別開闢「日本頂級旬味海鮮祭」專屬商店，消費者在家也能一鍵下單，輕鬆按照需求宅配到府或到微風超市取貨，讓日本海鮮美味零食差。
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