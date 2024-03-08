特企／信義房屋podcast第三季開講　AI與綠色金融等熱門議題入列

節目開播至今邁入第三季好評不斷，第一集邀請到數位發展部數位產業署的呂正華署長打頭陣，解密數位產業署的業務職掌與範圍，分享數位發展的當前趨勢，更以專業見解提醒大眾，數位化不僅是技術的革新，更是全體社會的轉型；第二集節目則透過雄崎電梯創辦人何義津董事長的故事，看到在傳統電梯產業中，對於品質、客戶服務的堅持精神，進而追求技術創新，開創電梯產業的創新之路。第三集藉由網訊電通陳諧執行長的分享，了解時下正夯的AI智能客服應用，以及企業在數位轉型時如何承擔起社會責任，透過創新技術解決實際問題。
第三季共規劃11集不同的議題，受訪來賓除了前述三集來賓外，還包括台新金控李鎮宇永續長、GARMIN亞洲區汽車事業群沈致瑋總經理、教育部大學社會責任推動中心蘇玉龍教授、社企流創辦人林以涵執行長、田野勤學陳光鏡創辦人等企業主、專家、學者，都會在節目上分享自身的企業經營實務、遭遇的難題等經驗談，以及面對永續議題趨勢下所採取的行動與創新。
本季節目延續企業倫理與永續為主軸，主題包含了數位發展、綠色金融、綠色新政、AI智能、返鄉青年、自然農業、海洋生態等議題，節目內容更加多元，議題範圍更加廣泛。對此，擔任節目主持人，同時也是中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示，透過節目訪談，我們可以深入了解永續發展的各種面向，從綠色經濟到科技創新，從企業社會責任到個人行動，跨足不同的產業及領域，每一集的來賓都帶來獨到的見解和啟發，非常值得大眾收聽，也非常適合大專院校教師作為授課創新教材。《士說新語，秀倫理》第三季上線中，歡迎大眾隨選隨聽。
我是廣告 請繼續往下閱讀