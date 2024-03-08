出營區僅7分鐘！564旅下士飆速失控釀2死 遭軍方撤職後判決出爐
高雄岡山去年5月間發生一起嚴重車禍，當時陸軍裝甲五六四旅一名陳姓下士（22歲）放假離營後隨即駕車在街道上奔馳，不料卻在距離營區約500公尺外失控撞上1部汽車、2輛機車，造成2死1傷慘劇，案經審理，橋頭地方法院依過失致死罪判處2年7月徒刑，可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，2023年5月6日上午8時許，陳男開車沿大莊路往南行駛，但到了一處右彎路段時，卻因車速過快失控，與對向一輛自小客車發生擦撞後，再撞上2部機車，導致2名女騎士、1名乘客當場噴飛，雖警消趕抵立刻協助傷者送醫，但60歲陳姓騎士和62歲黃姓騎士仍傷重不治，其中陳女所待載的呂姓女乘客也受有多處骨折。
至於陳男則沒有受傷，但其肇事發生後非但沒有關心傷者，反而還逕自蹲在路邊抽菸、划手機，冷漠行徑曝光後，在當時引發不少網友不滿；日前檢方偵結後，依過失致死罪起訴。
法院審理後，認為陳男超速導致2人身亡，事後又沒有對全部被害人家屬提出具體賠償方案，亦無獲得諒解，但考量陳男自首坦承犯行、須扶養母親等情形，因此依過失致人於死罪判處2年7月徒刑；對此，軍方則在2023年6月5日記三大過予以汰除。