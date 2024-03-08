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NBA／Curry腳踝扭傷退場！DeRozan罰球致勝　公牛125:122擊退勇士

▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）腳踝受傷退場。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）腳踝受傷退場。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

芝加哥公牛（NBA）今（8）日作客金州踢館勇士主場，此戰雙方火力你來我往，直到最後時刻公牛才靠著DeMar DeRozan罰球鎖定勝局，終場就以125:122戰勝勇士，本戰勇士除了輸球更傳出壞消息，當家一哥Stephen Curry在末節時扭傷腳踝提前退場，就沒有再回歸賽場。

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首局勇士就展現火力，靠著Klay Thompson與Draymond Green合力飆分率先打出19:9攻勢，首節結束就取得31:25領先，但公牛再次節給予回擊，靠著DeMar DeRozan單節狂砍14分，上半場與主戰中鋒Nikola Vucevic聯手攻下36分，率領公牛在上半場結束以63:59反超。


第三節公牛火力依舊不減，最多取得12分的領先優勢，但進到末節，勇士開始給予回擊，先是打出23:10優勢，但在勇士氣勢正旺時，一哥Stephen Curry卻在4分02秒，要上籃分球時，與對手發生碰撞導腳踝扭傷，並隨即退場，雖Chris Paul在最後4.1秒時砍進超前3分，但公牛仍靠著DeMar DeRozan最後2秒時，造成Klay Thompson犯規，站上罰球線鎖定勝局，終場公牛就以125:122險勝。


本場公牛DeMar DeRozan與Nikola Vucevic皆砍下全場最高的33分，其中Nikola Vucevic更外帶11籃板與5助攻，Coby White有20分、7助攻。


反觀勇士則是Klay Thompson轟進5顆三分球，拿下全場最高的25分，Jonathan Kuminga有19分、10籃板的表現，反觀Stephen Curry本場手感欠佳僅拿下15分。


值得一提，公牛在今擊敗勇士後，不僅收下近期3連勝，更是公牛團隊自2015年1月27日以來，睽違9年後首度在勇士主場贏球。

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