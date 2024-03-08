田中千繪情牽范逸臣8年 難跨恐婚障礙「身邊8成朋友離婚」
田中千繪、導演洪子鵬今（8）日出席新戲《商魂》記者會，田中千繪與范逸臣情牽8年，本月將一起登上音樂季，田中千繪被問到對結婚的想法？她說兩人對不結婚有共識：「我們兩個都不太想結婚，確實身邊朋友8成都離婚，影響我對結婚的看法。」沒有小孩的她也樂得輕鬆，沒有跳過結婚直接生小孩的計畫，「這樣比較自在。」
記者羅凌筠／台北報導
《商魂》講述50年代水泥民營化的故事，田中千繪的角色「雅美」富有交際手腕，被政府大官安插在民間蒐集情報，對勾引男人很有一套，不過加減有被揩油，戲外田中千繪分享保護自己免於被吃豆腐的妙計，「像我晚上要回家，就用奇怪的方式走路，讓人家覺得這個女孩子怪怪的，很有效，所以我沒有被吃過豆腐，平常我也不太笑，陌生人看到我有點怕。」
田中千繪在戲裡與傅孟柏曖昧不清，無奈對方身邊有正宮邵雨薇，有一場吻戲是田中千繪寫信要離開傅孟柏，幻想他給自己一個吻，兩人拍攝的時候，田中千繪哭得很慘，可惜最後被剪掉了，導演解釋：「為了顧全大局剪掉了，因為怕大家想殺林燈（傅孟柏角色）。」田中千繪也認同要剪掉：「有留憾才會比較美吧。」
被問到范逸臣看這部戲有什麼反應？田中千繪說：「他很喜歡哎，很難得，因為他比較不會表達，很少主動說他喜歡，他知道平時我的樣子，他沒看過我劇照裡的眼神。」而提到兩人都對不結婚有共識，她說：「結婚不一定是生活的終點，一切都順其自然，沒有婚姻的生活也是滿自在的，開心快樂。」
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