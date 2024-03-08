台中桶屍案！酒店女殺男友後「水泥封屍」棄置工廠 4罪判27年6月
台中神岡區某處鐵皮工廠，2022年10月間驚傳一起桶屍命案，事後警方查出死者為失蹤3年的陳姓男子，懷疑死者的蔡姓前女友涉有重嫌，雖法院開庭時蔡女均具不認罪，但法院審理後，仍依殺人罪、遺棄損壞屍體、偽造文書及電信罪等，合併判處27年6月，全案可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，該棟相連的鐵皮廠房，為林姓男子所承租，過去幾年林男做起二房東，將其中一處再轉租給蔡女，但案發前近一年林男均未收到租金，遂於前年10月26日前往打掃整理，打算之後再出租給他人，不料卻意外發現廠內某膠桶裝有一具屍體。
由於男子遺體已經「蠟化」，死亡約2年以上，雖遺體大致完好，未遭肢解，但是面目全非，無法辨識容貌，家屬亦無法指認，不過檢方觀察死者背上刺青及配戴的手錶，懷疑其為蔡女3年前失蹤的陳姓男友，經法醫從牙齒、骨骼萃取細胞後，證實遺體就是陳男。
檢警深入調查後，發現蔡女曾從事酒店小姐，並和陳男有債務糾紛，且她還在陳男死亡後，使用其手機傳送訊息給家屬，試圖營造陳男仍在世的假象；另外，工廠內查獲的塑膠桶及水泥攪拌器等物均為蔡女所買，因此懷疑其涉有重嫌。
雖蔡女從落網後均否認犯行，但檢方仍在去年3月依法起訴；經台中地院國民法官參與審理後，今（8）日下午2時許判決出爐，蔡女殺人部分判處18年、褫奪公權10年，棄屍5年，偽造文書、盜用他人通信設備分別處2年及3年，合併判處27年6月。