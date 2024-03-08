禮讓後「行人硬衝」險撞上！駕駛工會怒譙：車禍肇因不該全怪駕駛

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記點新制趨嚴、檢舉魔人出現，引起計程車業、貨運業及遊覽車業者反彈，抗議政府的道路設計不良，記點新制影響生計，因此交通規劃罰鍰1200元以下的交通違規行為，不記點也不開放民眾檢舉；行政院昨天通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，針對罰鍰上限在1200元以下的10項輕微違規，包括併排臨停、騎機車手持手機通話等不再開放檢舉，也研擬不記點但照罰款等等。
行人零死亡推動聯盟昨天表達強烈憤怒與反對，質疑限縮檢舉項目又取消記點，如何讓馬路上不適任駕駛減少，若交通部一意孤行，不注重交通環境安全、不在乎每年大量死傷人數，聯盟將在法案送進立院之際，最快於3月底發起北中南串聯抗爭行動。
但台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾今天公布一段親身經歷的影片，只見車輛行至路口，正要右轉時，先停車禮讓斑馬線上的行人，待一批行人通過後，正要起步右轉時，突然有自行車、行人陸續衝出，車輛緊急剎車、差點就撞到了，讓李威爾在車內忍不住抱怨「你看又來了」、「一定要這樣嗎」。
李威爾表示，行人團體跟路權團體不斷的把車禍肇事主因，怪罪在車輛駕駛身上，這樣的角度對於真正改善交通安全一事，毫無幫助。在今天的影片中就可以看見，從車上駕駛角度，該讓得都讓了、該停得都停了，但行人過馬路時，看得到車輛，可是駕駛在車上，是看不到行人這樣硬闖的。
李威爾認為，若持續一直把肇事原因完全怪罪到駕駛身上，真的無濟於交通安全、行人零死亡的改善，強烈呼籲要落實交通安全，不管是駕駛或行人、自行車，所有的道路用路人，在通行時都要站在彼此立場，保護自己跟別人，另外，交通號誌問題，才是真正能降低行人死傷最重要關鍵。
他強調，交通道路設計與號誌的改善，以及用路人彼此禮讓，才是交通安全改善最重要關鍵，而不是一味站在一個立場去批評，把所有的罪都怪在駕駛身上。