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禮讓後「行人硬衝」險撞上！駕駛工會怒譙：車禍肇因不該全怪駕駛

▲ 汽車駕駛未禮讓行人視為交通違規，但計程車駕駛工會今（8）日公布影片，汽車停讓行人後，自行車和行人陸續衝出，認為車禍肇因不該全怪駕駛。（資料圖／記者陳致宇攝）
▲ 汽車駕駛未禮讓行人視為交通違規，但計程車駕駛工會今（8）日公布影片，汽車停讓行人後，自行車和行人陸續衝出，認為車禍肇因不該全怪駕駛。（資料圖／記者陳致宇攝）

記者李琦瑋／台北報導

為擺脫「行人地獄」惡名，交通新制去年6月30日上路，記點制度加嚴並放寬民眾檢舉項目，但引起民怨，政策於是大轉彎，政院昨天通過10項罰鍰1200元以下交通微罪不檢舉，遭路權團體揚言3月底串聯北中南抗爭。但計程車駕駛工會今（8）日公布一段影片，汽車停讓行人後剛起步，自行車和行人又陸續衝出，害駕駛人險些撞上；工會認為，路權團體不該把車禍肇因全都怪罪在車輛駕駛人身上，道路交通、號誌改善，以及用路人彼此禮讓，才是交通安全改善的關鍵。

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交通新制去年6月30日上路，規定只要斑馬線有行人，汽車駕駛人不與禮讓，加重處罰至6,000元，併記違規點數3點，還須接受道路交通安全講習；也加嚴違規記點制，並開放民眾檢舉違規項目達59項，可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛違規等。

記點新制趨嚴、檢舉魔人出現，引起計程車業、貨運業及遊覽車業者反彈，抗議政府的道路設計不良，記點新制影響生計，因此交通規劃罰鍰1200元以下的交通違規行為，不記點也不開放民眾檢舉；行政院昨天通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，針對罰鍰上限在1200元以下的10項輕微違規，包括併排臨停、騎機車手持手機通話等不再開放檢舉，也研擬不記點但照罰款等等。

行人零死亡推動聯盟昨天表達強烈憤怒與反對，質疑限縮檢舉項目又取消記點，如何讓馬路上不適任駕駛減少，若交通部一意孤行，不注重交通環境安全、不在乎每年大量死傷人數，聯盟將在法案送進立院之際，最快於3月底發起北中南串聯抗爭行動。

但台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾今天公布一段親身經歷的影片，只見車輛行至路口，正要右轉時，先停車禮讓斑馬線上的行人，待一批行人通過後，正要起步右轉時，突然有自行車、行人陸續衝出，車輛緊急剎車、差點就撞到了，讓李威爾在車內忍不住抱怨「你看又來了」、「一定要這樣嗎」。

李威爾表示，行人團體跟路權團體不斷的把車禍肇事主因，怪罪在車輛駕駛身上，這樣的角度對於真正改善交通安全一事，毫無幫助。在今天的影片中就可以看見，從車上駕駛角度，該讓得都讓了、該停得都停了，但行人過馬路時，看得到車輛，可是駕駛在車上，是看不到行人這樣硬闖的。 

李威爾認為，若持續一直把肇事原因完全怪罪到駕駛身上，真的無濟於交通安全、行人零死亡的改善，強烈呼籲要落實交通安全，不管是駕駛或行人、自行車，所有的道路用路人，在通行時都要站在彼此立場，保護自己跟別人，另外，交通號誌問題，才是真正能降低行人死傷最重要關鍵。

他強調，交通道路設計與號誌的改善，以及用路人彼此禮讓，才是交通安全改善最重要關鍵，而不是一味站在一個立場去批評，把所有的罪都怪在駕駛身上。

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