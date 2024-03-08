企業女主管倒頭就睡 健檢意外發現罹患睡眠呼吸中止症

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鐘威昇醫師表示，患者從晚上9點到隔天上午6點接受睡眠檢查，檢查結果顯示，患者每小時平均睡眠呼吸中止高達70.5次，睡眠中血氧濃度最低甚至降到73%，遠低於正常95%以上血氧濃度，嚇的她立即接受治療。
鐘威昇醫師說，患者開胃切除腫瘤、瘦身、及夜間配戴正陽壓呼吸器後，睡眠呼吸中止次數降到正常值（< 5/時），最低血氧也升高到92%，睡覺不再缺氧，症狀已經明顯改善。
鐘威昇認為，治療阻塞性睡眠呼中止症，患者除了減輕體重、避免睡前過量喝酒、減少安眠藥服用、側睡(先確定是否仰躺睡覺時才會缺氧)、使用減緩鼻塞的藥物外，中重度患者會建議睡覺時使用連續型正陽壓呼吸器或口腔矯正器，或進行外科手術治療，避免睡眠時長期缺氧引發心血管疾病。
「10老9.5鼾！」鐘威昇醫師指出，阻塞性睡眠呼吸中止症好發於肥胖、脖子肥短、戽斗的民眾，尤其65歲以上長者因為懸壅垂年長鬆弛，會出現打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、睡不飽，白天過度疲倦嗜睡、注意力不集中、健忘、性功能障礙、高血壓等症狀。
因應3月15日「世界睡眠日」將屆，鐘威昇醫師也根據2021年美國心臟醫學會發表在心臟科權威雜誌circulation研究報告指出，「阻塞性睡眠呼吸中止症的病人有86-95%沒有被診斷出」；另高血壓、心衰竭、缺血性心臟病、心房震顫、腦中風、肺高壓的病人中，發生阻塞性睡眠呼吸中止症的盛行率高達40-80%。
鐘醫師提醒，夜間阻塞性睡眠呼吸中止併低血氧如果不經診斷治療，日積月累會增加高血壓、高血脂、高血糖、粥狀動脈硬化、心血管疾病、腦血管疾病、失智、甚至腫瘤等共併產生，建議出現上述症狀民眾應就醫，找睡眠治療專科醫師進一步檢查，早期診斷，早期治療，才能恢復精準健康。