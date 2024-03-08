全聯6折生鮮瘋搶！男喊別再買了　勸世理由婆媽愣住：意外的合理

全家福袋終於不撐了！5折大出清「1招查全台庫存」：買到直接賺翻

▲全家聯名卡通福袋五折大出清！像是這款絨毛置物箱，原價499元，現在249元就能帶回家！（圖/記者鍾怡婷攝）
▲全家聯名卡通福袋五折大出清！像是這款絨毛置物箱，原價499元，現在249元就能帶回家！（圖/記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全家福袋婦女節下殺優惠來了！最後搶購機會一定要把握！繼7-11的聯名IP福袋已經在元宵節買一送一出清之後，全家也迎來最後一波「福袋跳樓大拍賣」了！即日起指定聯名IP的福袋全部打5折出清，多款超實用又好看的福袋都不到400元，其中像是布丁狗旅行袋299元、航海王兩用提袋399元就能帶回家！喜歡全家福袋的民眾不要錯過。

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近日有不少網友在臉書社團分享「全家卡通福袋終於開始特價囉！全部都5折拼出清了，今天帶回兩個布丁狗、一個航海王好讚」「全家福袋5折立馬購買！裡面還有價值兩百元的商品兌換卷超划算」、「買了一個布丁狗箱子249元，裡面還有200元兌換券跟零食，超級划算，直接回本2倍」。

▲原價799元的航海王、馬來膜兩用包也是五折出清，現在購買只要399元，除了袋子外還有送水壺，不少人已經搶到便宜！（圖/記者鍾怡婷攝）
▲原價799元的航海王、馬來貘兩用包福袋也是五折出清，現在購買只要399元，除了袋子外還有送水壺，不少人已經搶到便宜！（圖/記者鍾怡婷攝）
只見貼出活動清單，全家這次推出的是「卡通福袋」5折特價，像是絨毛置物箱福袋，原價499元直接249元出清，款式有布丁狗、雙星仙子等等；而另外還有旅行包福袋原價599元，直接299元出清；其中航海王的兩用包，主打可以手提也可以側背，福袋內還有聯名水壺，原價799元，也下殺到399元出清，非常實用又便宜。折扣五折之後，光是外包裝就已經回本，內容物還有餅乾飲料，甚至有200元商品兌換券，堪稱買到賺到。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我買到馬來貘的旅行袋也是5折！超開心」、「天啊！五折了嗎！下班趕快來去看看」、「之前看到69折就先買起來了，現在打5折也是很優惠」、「以為69折是最低了，現在竟然打5折了！再來去搜刮幾個」、「布丁狗置物箱超級可愛的！已經帶回家了開心」。

▲全家聯名IP福袋開始5折大出清，其中航海王兩用包相當熱門，還送聯名水壺，相當實用。（圖/7-11全家各超商分享區）
▲全家聯名IP福袋開始5折大出清，其中航海王兩用包相當熱門，還送聯名水壺，相當實用。（圖/7-11全家各超商分享區）
全家龍年福袋下架不賣了！「1招查卡通福袋全台庫存」

而要注意的是，這次5折特價的活動是「聯名IP的卡通福袋」，並不是一包售價249元、紙袋裝的「祥龍福袋」，該款福袋目前各個門市已經陸續封箱下架，《NOWnews》記者前往信義區兩家全家門市查看，已經沒有看到「祥龍福袋」的身影，因此民眾不要再搞錯囉！

▲全家福袋倒數3天停賣！店家祭出買1送1超殺優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家249元「祥龍福袋」陸續下架不賣了！這次5折活動是「聯名IP的福袋」促銷，民眾不要搞錯囉！（圖／記者鍾怡婷攝）
至於要買卡通福袋的民眾，怎麼樣才不會撲空呢？可以利用全家APP的「地圖趣」功能，選擇「夯品地圖」，就可以看到住家附近的門市「卡通福袋」庫存還有多少哦！記者實測查詢，因為活動才剛開跑，目前包括超夯的航海王兩用包、布丁狗、馬來貘旅行袋都還有庫存，民眾想要撿便宜就要把握最後優惠時間，記得詢問店員相關折扣問題也必須有禮貌哦！

▲使用全家APP的「地圖趣」功能，可以查到卡通福袋庫存，想要撿便宜買5折的民眾可以參考。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲使用全家APP的「地圖趣」功能，可以查到卡通福袋庫存，想要撿便宜買5折的民眾可以參考。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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