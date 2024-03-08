全家福袋終於不撐了！5折大出清「1招查全台庫存」：買到直接賺翻

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只見貼出活動清單，全家這次推出的是「卡通福袋」5折特價，像是絨毛置物箱福袋，原價499元直接249元出清，款式有布丁狗、雙星仙子等等；而另外還有旅行包福袋原價599元，直接299元出清；其中航海王的兩用包，主打可以手提也可以側背，福袋內還有聯名水壺，原價799元，也下殺到399元出清，非常實用又便宜。折扣五折之後，光是外包裝就已經回本，內容物還有餅乾飲料，甚至有200元商品兌換券，堪稱買到賺到。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我買到馬來貘的旅行袋也是5折！超開心」、「天啊！五折了嗎！下班趕快來去看看」、「之前看到69折就先買起來了，現在打5折也是很優惠」、「以為69折是最低了，現在竟然打5折了！再來去搜刮幾個」、「布丁狗置物箱超級可愛的！已經帶回家了開心」。
全家龍年福袋下架不賣了！「1招查卡通福袋全台庫存」
而要注意的是，這次5折特價的活動是「聯名IP的卡通福袋」，並不是一包售價249元、紙袋裝的「祥龍福袋」，該款福袋目前各個門市已經陸續封箱下架，《NOWnews》記者前往信義區兩家全家門市查看，已經沒有看到「祥龍福袋」的身影，因此民眾不要再搞錯囉！
至於要買卡通福袋的民眾，怎麼樣才不會撲空呢？可以利用全家APP的「地圖趣」功能，選擇「夯品地圖」，就可以看到住家附近的門市「卡通福袋」庫存還有多少哦！記者實測查詢，因為活動才剛開跑，目前包括超夯的航海王兩用包、布丁狗、馬來貘旅行袋都還有庫存，民眾想要撿便宜就要把握最後優惠時間，記得詢問店員相關折扣問題也必須有禮貌哦！