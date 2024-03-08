從男性變女性！40歲跨性別女勇敢做自己　孩子從小喊「媽咪」

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琳子說，她從小就覺得自己應該是女性，但卻長著男性的器官，每次洗澡或清潔的時候，她沒辦法去看「那個地方」，所以很長一段時間以來，她所看到的自己彷彿是上下分開的，只有上半身、還有腿，中間缺了一塊，也因此她曾經想著，26歲一定要做跨性別手術。
然而，琳子在23歲遇到了自己的妻子，她提到，從交往開始，太太就知道她的性別認同，也可以接受這樣的她，兩人其實有點像是「無性戀」的感覺，「當你不熟悉一個人的時候，可能從星座、性別去猜，這是個什麼樣的人，但真正熟悉之後，你會知道他喜歡什麼、討厭什麼，實際上是個什麼樣的人。」
琳子說，她和太太純粹是喜歡對方而在一起、無關性別，但因為實在很想要有自己的孩子，所以兩人育有一對姊弟，而孩子從小到大，也都是叫她「媽咪」，太太也很支持她。
此外，琳子說，女人不是天生的，而她錯過了很長的一段人生，所以她的桌子上永遠都放著鏡子、每天都會對著鏡子修飾外表會被認為男生的地方，更會錄下自己的聲音，檢視自己會不會聽起來「像男生」。
琳子笑說，以前參加工作相關的研討會分享時，她還特別請太太坐在台下幫忙聽，「她會在桌上放一個寶特瓶，原本是平躺著，如果我的聲音開始不對勁，她就會把寶特瓶立起來，直到我調整回正確的聲音為止。」
雖然多數人都已經將琳子看作一位女性，但琳子提到，她還是無法直視自己的身體，也因此在孩子長大後、在40歲時做了跨性別手術，「手術之後，我終於可以看到完整的自己，是可以接起來的」，她在大學時曾經祈禱，即使只有一天也好，希望大家都可以把她當女性對待，即使那天過完後馬上死去也沒關係，「現在回想起大學時的祈禱才發現我已經走了好遠。」
林口長庚整形外傷科主治醫師胡瀞暄指出，想執行跨性別手術，需要經過2位精神科醫師諮詢鑑定、半年的賀爾蒙治療後，才能接受性器官摘除合併重建的性別置換手術，且性器官的處理常常只是開始，後續還有很多比如臉部女性化、喉結縮小、聲帶整形等各種手術要做，除了與醫師詳細溝通，也需要社工、諮商師的介入協助。