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名家論壇》鈕則勳／下屆新北市長，藍軍誰主沉浮？

▲國民黨若要守住新北市，戰略思維勢必改變，綜合來看，立委洪孟楷、台北市副市長李四川、立法院副院長江啟臣、台北市副市長林奕華等人皆是可能人選。（合成圖／翻攝自當事人臉書）
▲國民黨若要守住新北市，戰略思維勢必改變，綜合來看，立委洪孟楷、台北市副市長李四川、立法院副院長江啟臣、台北市副市長林奕華等人皆是可能人選。（合成圖／翻攝自當事人臉書）

文/鈕則勳

新北市長侯友宜代表國民黨參選總統敗選，回歸新北市長職務，雖然有民間團體想操作罷免，但由於侯有政績做基礎，民進黨賴清德這次得票並未過半，國民黨又成為國會多數的情況之下，民進黨已無力針對侯的罷免案進行助陣，侯應能穩坐任期 ; 但問題是，侯卸任之後，放眼望去，國民黨似乎已經沒有實力強勁、能和現今浮上檯面民眾黨黃國昌與民進黨蘇巧慧正面對決的在地戰將，就算副市長劉和然曾經被點名，雖其熟稔市政，但其並未經歷過選舉洗禮、政治魅力與全國知名度有限，要在新北市這政治明星較勁的一級戰區，與熟稔選戰操作的黃國昌與蘇巧慧對陣，為藍軍守住新北，恐有懸念。基於此，國民黨若要守住新北市，戰略思維勢必改變，若是就地取材無法拉高勝率，空降與在地有連結的大咖，便為不得不然之舉 ; 綜合來看，立委洪孟楷、台北市副市長李四川、立法院副院長江啟臣、台北市副市長林奕華等人皆是可能人選。

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先來看李四川，人稱「川伯」，其具有特定的工程專業背景，所以繼擔任過新北市、高雄市副市長後，又被台北市長蔣萬安延攬，擔任台北市副市長，其在工程等基礎建設上深受首長信任，專業形象明顯，有一定的知名度，和蔣萬安與韓國瑜都有深厚交情，年近七旬的他，就連臉書社群也有近七萬個追隨者，也持續經營社群與網友互動，總統大選時亦在雙北、高雄積極輔選，確實有一定的政治能量，而李與蔣默契十足，若李拚戰新北，也能與蔣強強聯手、相互拉抬，所以報載常將李設定為下屆新北市長人選，確實也有一定脈絡。

但問題是，川伯並未有選舉的實際經驗，相對於可能競爭對手，黃國昌議題造勢能力強，蘇巧慧為蘇貞昌之女，在新北連任立委多屆，基層實力不可小覷，況且黃、蘇二人也熟選舉攻防操作，川伯要面臨這樣的競爭對手，未必討得到便宜 ; 而台北市長蔣萬安日前在李四川生日時除了買蛋糕給川伯外，也在社群上留言說「會繼續萬安緊抱，緊緊抱住李副市長」，也凸顯出蔣仍非常倚重川伯，特別是在台北市的硬體工程建設上，要忍痛割愛，或許並不容易。

再來看四連霸立委的江啟臣，現今擔任立法院副院長，有了戰略上的制高點，進可攻、退可守，除了可接棒盧秀燕競選台中市長，為國民黨守住台中之外，現在當然也成為國民黨穩住新北市長的「活棋」，特別是其在侯友宜選總統時、從國際到地方，為侯出力甚多，侯江二人也具穩定互信，倘若侯仍想在2028戰役仍有大復活的機會，勢必得為藍軍守住新北，此時具選舉經驗、戰力強、具專業、形象好、又為新北女婿，且為藍軍中壯派領頭羊的江，當然是能抗衡黃國昌、蘇巧慧的可能人選。而江若選新北，更能與蔣形塑「中壯接班」的態勢，也有利於國民黨拓展年輕選票，彌補傳統弱點。

只是江的本盤區在台中，順勢接替盧秀燕競選台中市長，其實是最穩妥的，畢竟其有政績，而民進黨可能人選蔡其昌，不僅上屆大輸盧秀燕27萬票，這次選立委也只贏民眾黨蔡壁如七千餘票，已傷元氣，江若參選台中市，不僅能以逸待勞，而且勝率極高，況且還有盧秀燕政績的加持，江若參選也勝選，不僅能持續保住中台灣的藍天，更能讓盧無後顧之憂，並好整以暇地為2028年的總統選舉做準備。基於此，選台中市長勝率極高的江，要其轉戰新北，恐還得花一番功夫。

至於新北市立委洪孟楷，本屆選舉獲得近十六萬票，成為全國第一高票，也被點名參選下屆新北市長，即便他接受廣播節目訪問時表示，新北市長不在他的思考中，「現在絕對不會大頭症或一步登天」。洪的低調，某程度的他亦非常清楚自己現今仍有局限性，畢竟只連任一次立委，並未具有全國知名度，選區經營、政治能量及空戰議題操作能力現階段仍與綠、白潛在競爭對手仍有一定差距，與其逆勢強攻，還不如繼續仰望、徐圖後進，穩紮穩打來得有效。

最後，台北市副市長林奕華或許也是參選下屆新北市長的黑馬，畢竟林奕華擔任過四屆台北市議員，也擔任過不分區及區域立委，選舉經驗豐富也熟稔選戰攻防，從政過程中亦擔任過台北市與新北市的教育局長，和雙北的教育體系都有過深刻互動，2022年擔任蔣萬安競選台北市長的總幹事，蔣當選後被延攬至市府擔任副市長。相對於李四川與洪孟楷，林奕華的選舉經驗更為豐富，中壯派的她也具行政經歷，進一步比較可能競爭對手黃國昌與蘇巧慧，林除了選戰資歷更勝於黃、蘇二人之外，林在行政體系所累積的經驗，對於城市治理的能力與規劃，也比黃、蘇二人更具相對優勢。

況且林若真的出戰新北市，以她和蔣萬安的默契，藍軍中壯派聯手競選雙北，除了在象徵意義上能凸顯中壯接班外，選戰策略也能連動，產生綜效 ; 然現今的問題也和李四川般的相似，林奕華也作為蔣萬安的左膀右臂，蔣是否能借將，或許仍會有一番掙扎。

綜合以上分析，李四川、江啓臣、洪孟楷與林奕華等可能人選確實各擅勝場，但也多有參選的限制，雖然現今距後年大選仍有兩年多的時間，但民進黨與民眾黨的競爭對手已然浮上檯面，在藍軍情況混沌不明時，黃、蘇二人確實能好整以暇深耕選區，國民黨若無法盡快針對侯友宜的接班問題做一深刻釐清，除了可能喪失先機外，若丟失了新北這塊戰略要地，2028年總統大選或許就會更加艱困了。




●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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