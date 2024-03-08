名家論壇》鈕則勳／下屆新北市長，藍軍誰主沉浮？

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但問題是，川伯並未有選舉的實際經驗，相對於可能競爭對手，黃國昌議題造勢能力強，蘇巧慧為蘇貞昌之女，在新北連任立委多屆，基層實力不可小覷，況且黃、蘇二人也熟選舉攻防操作，川伯要面臨這樣的競爭對手，未必討得到便宜 ; 而台北市長蔣萬安日前在李四川生日時除了買蛋糕給川伯外，也在社群上留言說「會繼續萬安緊抱，緊緊抱住李副市長」，也凸顯出蔣仍非常倚重川伯，特別是在台北市的硬體工程建設上，要忍痛割愛，或許並不容易。
再來看四連霸立委的江啟臣，現今擔任立法院副院長，有了戰略上的制高點，進可攻、退可守，除了可接棒盧秀燕競選台中市長，為國民黨守住台中之外，現在當然也成為國民黨穩住新北市長的「活棋」，特別是其在侯友宜選總統時、從國際到地方，為侯出力甚多，侯江二人也具穩定互信，倘若侯仍想在2028戰役仍有大復活的機會，勢必得為藍軍守住新北，此時具選舉經驗、戰力強、具專業、形象好、又為新北女婿，且為藍軍中壯派領頭羊的江，當然是能抗衡黃國昌、蘇巧慧的可能人選。而江若選新北，更能與蔣形塑「中壯接班」的態勢，也有利於國民黨拓展年輕選票，彌補傳統弱點。
只是江的本盤區在台中，順勢接替盧秀燕競選台中市長，其實是最穩妥的，畢竟其有政績，而民進黨可能人選蔡其昌，不僅上屆大輸盧秀燕27萬票，這次選立委也只贏民眾黨蔡壁如七千餘票，已傷元氣，江若參選台中市，不僅能以逸待勞，而且勝率極高，況且還有盧秀燕政績的加持，江若參選也勝選，不僅能持續保住中台灣的藍天，更能讓盧無後顧之憂，並好整以暇地為2028年的總統選舉做準備。基於此，選台中市長勝率極高的江，要其轉戰新北，恐還得花一番功夫。
至於新北市立委洪孟楷，本屆選舉獲得近十六萬票，成為全國第一高票，也被點名參選下屆新北市長，即便他接受廣播節目訪問時表示，新北市長不在他的思考中，「現在絕對不會大頭症或一步登天」。洪的低調，某程度的他亦非常清楚自己現今仍有局限性，畢竟只連任一次立委，並未具有全國知名度，選區經營、政治能量及空戰議題操作能力現階段仍與綠、白潛在競爭對手仍有一定差距，與其逆勢強攻，還不如繼續仰望、徐圖後進，穩紮穩打來得有效。
最後，台北市副市長林奕華或許也是參選下屆新北市長的黑馬，畢竟林奕華擔任過四屆台北市議員，也擔任過不分區及區域立委，選舉經驗豐富也熟稔選戰攻防，從政過程中亦擔任過台北市與新北市的教育局長，和雙北的教育體系都有過深刻互動，2022年擔任蔣萬安競選台北市長的總幹事，蔣當選後被延攬至市府擔任副市長。相對於李四川與洪孟楷，林奕華的選舉經驗更為豐富，中壯派的她也具行政經歷，進一步比較可能競爭對手黃國昌與蘇巧慧，林除了選戰資歷更勝於黃、蘇二人之外，林在行政體系所累積的經驗，對於城市治理的能力與規劃，也比黃、蘇二人更具相對優勢。
況且林若真的出戰新北市，以她和蔣萬安的默契，藍軍中壯派聯手競選雙北，除了在象徵意義上能凸顯中壯接班外，選戰策略也能連動，產生綜效 ; 然現今的問題也和李四川般的相似，林奕華也作為蔣萬安的左膀右臂，蔣是否能借將，或許仍會有一番掙扎。
綜合以上分析，李四川、江啓臣、洪孟楷與林奕華等可能人選確實各擅勝場，但也多有參選的限制，雖然現今距後年大選仍有兩年多的時間，但民進黨與民眾黨的競爭對手已然浮上檯面，在藍軍情況混沌不明時，黃、蘇二人確實能好整以暇深耕選區，國民黨若無法盡快針對侯友宜的接班問題做一深刻釐清，除了可能喪失先機外，若丟失了新北這塊戰略要地，2028年總統大選或許就會更加艱困了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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