全聯最慘不是「結帳太慢」！隱藏缺陷曝　婆媽認了：虧錢都不知道

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最近有網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文表示，「社團裡面已經看過太多全聯『標價』跟『結帳』對不上的情況出現，所以每次我都告訴我自己，結帳完一定要看明細，結果這次消費我就忘記了，回到家想說對一下，真的發現我買特價36元的奶酪，結果結帳刷出來是52元！隔天再去拿一樣商品刷結帳還是52元，但是架上明明就寫36元，告知店員後才退我價差，如果大家遇到一定要去退價差」。
除此之外，也有網友分享去全聯買生鮮時，結果一盒土雞肉切丁原價販售169元，打了8折後寫上151元，不過實際上169元的8折應該是135元才對，讓該網友無奈的表示「全聯在考我數學！好歹我數學心算也有一級啊....」。
店員結帳求快！內行婆媽「結帳完必對明細」 她曾被多刷800多元不知虧大了
而也由於全聯的結帳櫃檯都沒站滿人，導致結帳排隊人龍在尖峰時段無法消化，此時最熟悉的「請支援收銀」按鈕也會按下，店員為了消化人潮，結帳速度可以說是一等一，不過畢竟是機器刷條碼，有時候難免快中有錯，可能一件商品刷成兩件都有可能，這時候結帳後的明細一定要記得拿，並且一樣一樣對帳入袋再離開！
在「我愛全聯好物老實說」就有不少資深忠實顧客表示「我去全聯一定對完明細才離開！上次買1袋衛生紙被刷成3袋，回家才發現還要去退很麻煩！」、「真的覺得結帳慢沒關係，不要一直出錯就好了」、「全聯結帳求快真的很容易出包，我遇過三次錯誤」、「我曾經就是倒霉鬼，前面客人買的沒消除全部算到我頭上，回家一看差點暈倒，後來都當場對明細才離開」。
去年9月，一名網友就去全聯買東西，明明自己才買800多元，結果結帳之後發現金額1800多覺得很不解，立刻找了收銀員才發現，原來店員在刷完她商品條碼後，忘記按儲值金結帳，結果下一位客人繼續刷商品，載具明細在我這，但錢是那位客人付錢，結完帳就離開了.....等於那位小姐買1000元左右的東西，結果被刷了1800多元，後來我自己也是重新結帳，那位小姐就不知道後來有沒有回去刷退」。這也再度應證購物後一定要核對明細的重要性。
全聯購物防虧錢小撇步！買菜輕鬆不怕多花錢
而《NOWnews》記者平均一個禮拜會去兩趟全聯，事實上，因為有加入社團所以早就知道全聯「價差」、「結帳多刷」的問題，因此在購物時都會一邊推車一邊拿著手機登記「商品標價」以及「品項」，例如購買樂事洋芋片餅乾39元，就會先行紀錄，遇到買一送一、促銷優惠商品也會另外備註，不僅可以提前加總結帳總金額，有疑慮時也能夠在結帳後核對明細就發現！
全聯這樣的情況，或許大賣場或者其他超市可能也會出現，但全聯畢竟是超市龍頭，受眾廣大，自然出包就一定會被放大檢視，且當案件太多時就會引起討論。全聯官方也曾經回應「門市人員有時忙碌錯刷，造成顧客困擾非常抱歉，如當下若顧客結帳完畢有疑慮，也可直接向店員反應，全聯都會盡力協助解決問題」，只不過與其售後服務做足，消費者更希望能夠降低錯誤發生的機率，全聯的「價差問題」、「結帳品質」未來如何提升，想必也是一大課題。