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小龍女還會有新成員「時間點曝光」！經紀人揭重大改革：跳好跳滿

▲中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」今年總共有21位成員，比賽應援時將分為兩個班次進行輪替，從第一局到第九局跳好跳滿，也多出可以休息的時間，此外，今年7月將公開徵選新的啦啦隊見習生。（圖／記者陳明中攝影）
▲中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」今年總共有21位成員，比賽應援時將分為兩個班次進行輪替，從第一局到第九局跳好跳滿，也多出可以休息的時間，此外，今年7月將公開徵選新的啦啦隊見習生。（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，今（8）日全員齊聚大巨蛋首次亮相，不僅帶來全新的應援舞蹈與可愛的新制服，林襄的加入也為陣容變得更加強大。對此，經紀人莉奈表示，為考量小龍女們的體力，味全龍球團宣布今年會將女孩們分為兩段班，包含中間4、5、6局在內，全程會跳好跳滿，陪伴所有球迷們應援，而且下半年還會公開徵選會，並加入新的見習生，令人非常期待。

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▲2024小龍女。（圖／記者陳明中攝影）
▲今年的小龍女隊長由小映（左）擔任，副隊長則由霖霖負責，讓球迷充滿期待。（圖／記者陳明中攝影）
經紀人莉奈向《NOWnews今日新聞》坦白，今天是她人生首次面臨的大型記者會，為了讓媒體朋友可以拍到好畫面，她焦慮到超過100個小時沒有睡覺。提到今年小龍女的應援，莉奈表示，不僅增加隊長、副隊長、舞蹈總監的職位，還會有新的應援服裝亮相。稍早，球團也公布由小映、霖霖、小蛙分別擔任隊長、副隊長、舞蹈總監一職。

由於小龍女是今年中職唯一一隊「全本土」迎戰新球季的啦啦隊，莉奈則說，她沒有壓力，反而還很興奮與期待，至於未來會不會加入洋將？她則笑回，「問題就交由給我們的領隊啦！」

▲2024小龍女。（圖／記者陳明中攝影）
▲小龍女琪琪（左）進行交接儀式，把隊長重責大任交給小映（中）。（圖／記者陳明中攝影）
另外，莉奈日前也被粉絲們抓到與李多慧的男性翻譯員吃飯聚會，引發外界揣測。莉奈則解釋，彼此是朋友的朋友介紹認識的，聊天後才發現原來對方是李多慧的翻譯，並未多做追問李多慧的動向。不過，莉奈強調，將會在今年4、5月初選，7月公開徵選見習生，如果條件好的話，不排除下半季就會直接上場應援。

談到未來小龍女的發展，莉奈相當興奮，如果女孩有進軍演藝圈的意願，她會全力安排，慢慢從出版物、名片等等累積作品，一手包辦女孩們的發展，她說，目前自己以管理、規劃居多，「算是給自己今年一個工作目標，好好做一位管理者。」

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▲莉奈與林襄年紀相近，是圈內少見的美女經紀人。（圖／莉奈FB）
▲莉奈強調，今年會好好做一位管理者，期盼帶給小龍女們新氣象。（圖／莉奈FB）

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