小龍女還會有新成員「時間點曝光」！經紀人揭重大改革：跳好跳滿
中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，今（8）日全員齊聚大巨蛋首次亮相，不僅帶來全新的應援舞蹈與可愛的新制服，林襄的加入也為陣容變得更加強大。對此，經紀人莉奈表示，為考量小龍女們的體力，味全龍球團宣布今年會將女孩們分為兩段班，包含中間4、5、6局在內，全程會跳好跳滿，陪伴所有球迷們應援，而且下半年還會公開徵選會，並加入新的見習生，令人非常期待。
記者詹鎰睿／綜合報導
經紀人莉奈向《NOWnews今日新聞》坦白，今天是她人生首次面臨的大型記者會，為了讓媒體朋友可以拍到好畫面，她焦慮到超過100個小時沒有睡覺。提到今年小龍女的應援，莉奈表示，不僅增加隊長、副隊長、舞蹈總監的職位，還會有新的應援服裝亮相。稍早，球團也公布由小映、霖霖、小蛙分別擔任隊長、副隊長、舞蹈總監一職。
由於小龍女是今年中職唯一一隊「全本土」迎戰新球季的啦啦隊，莉奈則說，她沒有壓力，反而還很興奮與期待，至於未來會不會加入洋將？她則笑回，「問題就交由給我們的領隊啦！」
另外，莉奈日前也被粉絲們抓到與李多慧的男性翻譯員吃飯聚會，引發外界揣測。莉奈則解釋，彼此是朋友的朋友介紹認識的，聊天後才發現原來對方是李多慧的翻譯，並未多做追問李多慧的動向。不過，莉奈強調，將會在今年4、5月初選，7月公開徵選見習生，如果條件好的話，不排除下半季就會直接上場應援。
談到未來小龍女的發展，莉奈相當興奮，如果女孩有進軍演藝圈的意願，她會全力安排，慢慢從出版物、名片等等累積作品，一手包辦女孩們的發展，她說，目前自己以管理、規劃居多，「算是給自己今年一個工作目標，好好做一位管理者。」
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