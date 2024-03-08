美軍情報官外洩台海軍事機密！還自比「傑森包恩」 稱想搬去香港
美國陸軍一名現役情報士官，涉嫌洩露美國防禦台灣有關機密情報，於7日遭到逮捕。起訴書指出，該名情報士官外洩機密給一位香港同夥，還自比諜報電影《神鬼認證》中的男主角傑森包恩（Jason Bourne），稱有意搬去香港長期發展。檢方在起訴書中並未明言外洩情報流向中國，但被竊取的相關機密大都與中國有關。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這位被逮捕的情報士官是隸屬美國第506步兵團的現役中士舒爾茲（Korbein Schultz），舒爾茲是情報分析員，擁有最高機密安全許可。起訴書表示，舒爾茲自2022年6月以來，就與一位香港同夥合作，外洩大量軍事機密情報，換取總共約4萬2000美元的報酬。
舒爾茲外洩的情報包括美國的台海戰爭策略、美國的武器佈署、美軍未來發展，高機動性多管火箭系統（HIMARS）的資訊以及與俄烏戰爭有關的消息等等。香港同夥還曾明確要求舒爾茲提供關於菲律賓海的機密訊息，並稱願意為此提供更多金錢報酬，舒爾茲則回覆說「我也希望，我要買回另一輛BMW」。
起訴書中更透露，舒爾茲自比為諜報電影《神鬼認證》中的男主角傑森包恩（Jason Bourne），向香港同夥表明有意搬去香港長期發展。
檢察官李文提斯（Henry Leventis）痛批舒爾茲，外洩國家機密情報僅是為了換取個人金錢小利。檢方起訴舒爾茲6項罪名，包括密謀取得和洩露軍事國防資訊與賄賂公職人員等罪。