中職／味全龍開季發表新球衣、年度主視覺！台北市長蔣萬安也到場

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時，也邀請球員劉基鴻、徐若熙出場，穿著全新的假日球衣，以紅色為主調呈現熱血鬥志，融合象徵力量與勇氣的「龍紋設計」，並以傳統武術服做為靈感，運用細膩流暢的黑色曲線描繪，低調中卻又帶著霸氣。劉基鴻受訪也喊出「龍魂在胸前」的口號，表示將帶著球迷挑戰二連霸。
台北市長蔣萬安致詞時，先是提及上周舉辦在大巨蛋的巨人交流戰賽事，看見大批球迷進入球場看球相當感動，期許台灣民眾一起支持中華職棒。而後，表示自己從職棒元年就開始支持味全龍，對於味全龍開幕戰能舉辦在大巨蛋，希望球迷朋友們都能夠進場支持。
值得一提的是，蔣萬安市長還有味全集團創辦人魏應充兩人在致詞中都提到了職棒二年，龍獅總冠軍戰遇到下雨的情況。當時就有球迷向時任行政院長郝伯村喊出「我們要巨蛋！」兩人如今看到球隊開幕戰舉辦在大巨蛋之中而有所感觸。同時魏應充也在致詞中表示，未來將會考慮是否把台北大巨蛋做為球隊主場。
除此之外，味全龍也推出多項紀念品包含冠軍戒指 、徐若熙FMVP紀念雕像還有總冠軍琉璃藝術精品等。冠軍戒指正面以味全的紅色W LOGO為主要元素，W旁的大水鑽概念則是象徵著回歸後的首冠，四顆紅水鑽概念則是代表著味全龍歷史上過去的四次總冠軍，現場也邀請味全龍球徐若熙、劉基鴻也戴上戒指合影。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁