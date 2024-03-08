躲追緝不要命！台中毒販竟學「蜘蛛人」 冒險爬8樓外牆困防火巷
台中市警方日前在路上執行巡邏勤務時，在北區光大街查獲一名郭姓吸毒男子，事後郭男坦承剛從附近一處旅館購買毒品，警員聞言後立刻循線前往逮人，不料卻驚見32歲蔡姓毒販為躲避追捕，竟冒險爬到8樓外牆的冷氣室外機平台上，所幸最終消防員及時趕抵，將其一把拉進屋內，全案已依違反毒品防制條例移送法辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，台中市警本月5日巡邏時，在光大街發現一名郭男形跡可疑、神色緊張，上前盤查隨即聞到其身上散發出的毒品刺鼻味，並於車內查獲咖啡包分裝袋、第三級毒品卡西酮殘渣袋、封口機等證物，最終郭男見無法瞞混過關，遂坦承自己剛從五權路上一間旅館買毒。
警方獲悉後不敢大意，立刻前往該間旅館調查，沒想到身高180公分、體重超過100公斤的蔡姓藥頭發現警方後，竟冒險爬到8樓高的冷氣室外機平台上，並受困在狹小的防火巷內，還好最後成功被消防員救下，全案無人受傷。
經警方調查，發現32歲蔡男是台中地檢署發布的毒品罪通緝犯，因此當場予以逮捕，另外，警方也在同樓層其他房間，查出42歲陳姓男子、33歲陳姓女子也在房內吸毒，並搜出海洛因、安非他命、卡西酮、毒品咖啡包、封口機、研磨器、調味包、電子磅秤、夾鏈袋、吸食器、注射針頭等證物，訊後4人已依法送辦。
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