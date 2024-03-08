綠委成立多國國會聯誼會　韓國瑜讚爆炸式投入「奠定深厚友誼」

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莊瑞雄提及，民進黨執政8年，分散風險佈局全球，相較2016台灣的出口成長已經超過七成，其中對歐洲出口超過五成。以歐盟為例，台灣2022年跟歐盟雙邊貿易總額達到753億，歐盟也是我第四大貿易夥伴，今天股市上兩萬點，也顯示台灣的民主自由體制，相對讓外資更有信心來台投資發展，拉丁美洲部分更是許多重點經貿往來的地區。
莊瑞雄說，在國際需要幫助時台灣力量一直都在，透過國會外交希望延續台灣與國際社會善的循環，以無比堅定的信用贏得國際信任，讓台灣自信堅定面向世界，一起努力共同推動各國會外交，守護和平。
蔡易餘表示，期望透過國會外交力量跟全世界關係更加緊密，他從第一屆還是菜鳥立委時就開始擔任蒙古國會聯誼會會長，這次是第三屆，過去跟蒙古議員有很深的交流，在蒙古交流時的很多國會議員現在都當了閣員。
王美惠說，台灣是南島語族分布的最北界，有16個原住民族，都有自己的語言，是世界少見的語言多樣性，這幾年政府也很努力在推動和南島語族的研究與交流，她也很注重語言的保存，這次特別成立與南島語系國家的國會議員友好聯誼會，期盼未來有更多的交流進行務實的國會外交。
吳沛憶提到，台灣與歐盟理念價值相近，從過去對烏克蘭的支持就可一見，而歐洲議會近三年連續籌組官方代表團訪台，歐洲議會更在近日通過的歐盟外交及安全政策年度評估報告直接強調，台灣與中國互不隸屬、譴責中國試圖以武力片面改變台海和平及穩定現狀，對台灣是極大支持與鼓舞，期望能持續堅定雙方的友誼，也讓台灣為國際貢獻更多能量。
陳冠廷表示，今天的各國友好協會成立大會，範圍大概含括了12億人口左右，特別是歐盟，與台灣在利益跟價值都一致的，歐盟代表也和我方很常有交流；昨天他跟馬紹爾大使見面，提及雙方具有南島語系共同文化與特殊語言關係，不只是朋友更是一家人，對全球氣候變遷、公共衛生議題都可以合作。
吐瓦魯大使潘恩紐表示，目前台灣在太平洋有四個邦交國，在吐國選舉大選過後，他要再次百分百重申，吐瓦魯絕不會放棄作為台灣最堅定的盟友，吐國在1978年獨立以來，國父就已簽署邦交條約，希望台吐之間能有更緊密的合作與交流。
馬紹爾大使卡蒂爾說，這次成立大會對雙邊都非常重要，也預祝在場女性婦女節快樂，期望女性能打破天花板繼續成長茁壯；而台灣與馬紹爾不單只是政治合作，還有原住民都是血脈相連，台灣也是股良善力量，對健康醫療、人權領域都有很大貢獻，期望未來雙方有更多合作，攜手合作面對未來巨大挑戰。
歐洲經貿辦事處處長高哲夫提及，台灣跟歐盟有很多經貿上的連結，去年台灣對歐盟的投資也高達七倍以上，歐盟最近對太平洋地區也有計劃，與太平洋地區合作更甚為重要，台灣是重要的朋友，去年七月就有代表團訪問台灣，未來除持續交流，更重要的是還可就烏克蘭議題進行討論，共同維護法治社會。