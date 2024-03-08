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啦啦隊小龍女琪琪哭了！卸下「隊長」重責　引退倒數淚灑大巨蛋

▲味全龍啦啦隊「小龍女」琪琪今日正式卸下隊長身分，交棒給新任隊長小映，距離引退的日子正在倒數中，也讓她不禁哽咽，一度說不出話。（圖／記者陳明中攝影）
▲味全龍啦啦隊「小龍女」琪琪今日正式卸下隊長身分，交棒給新任隊長小映，距離引退的日子正在倒數中，也讓她不禁哽咽，一度說不出話。（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

中華職棒味全龍今（8）日在大巨蛋舉辦「2024味全龍季前發布會」，同時也進行啦啦隊Dragon Beauties小龍女的隊長交接儀式，由前隊長琪琪把手上的重責大任交給新隊長小映，但在致詞時，感性的琪琪不禁哽咽，似乎回想起長達10年以來的啦啦隊生涯，一度淚灑大巨蛋，畫面讓球迷們心疼不已。

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▲味全龍啦啦隊小龍女隊長小映、副隊長霖霖、新成員林襄。（圖／記者陳明中攝影）
▲琪琪（左）不斷在旁邊拭淚，中為新任隊長小映、右為副隊長霖霖。（圖／記者陳明中攝影）
琪琪從2014年就加入中華職棒義大犀牛（富邦悍將前身）的啦啦隊一員，先後待過統一獅啦啦隊Uni Girls、以及中華隊專屬啦啦隊CT Girls，直到2019年獲得味全龍球團青睞，成為小龍女的初代成員，加入後的琪琪也一路陪著味全龍從冬盟（亞洲冬季棒球聯盟）、中華職棒二軍，再到2023年的一軍，總共跳了啦啦隊9年才終於拿到總冠軍。

▲味全龍啦啦隊小龍女隊長小映、副隊長霖霖、新成員林襄。（圖／記者陳明中攝影）
▲看著琪琪（左）掉淚，小映（中）和霖霖（右）都有些不捨。（圖／記者陳明中攝影）
今年正是琪琪的啦啦隊生涯第10年，也是她的最後一年，而在今天的小龍女隊長交接儀式上，琪琪正式卸下隊長一職，交給新任隊長小映，「很感謝球團2019年到...」說到這裡，琪琪不禁哽咽，一度說不出話，「謝謝球團相信我，給予我這責任，那我現在將這責任交託給下一位隊長小映，我相信小映可以做得更好，將這個重責大任帶領小龍女一起飛。」

新任隊長小映也喊話，「今年非常榮幸球團信任我，讓我擔任球團隊長職務，琪琪一直都是我典範，我會學習她的榜樣、長處，帶領大家一起前進，琪琪也會繼續在球場上跟我們一起應援。」副隊長霖霖表示，「很開心擔任副隊長角色，我會努力輔佐小映，支持她繼續帶領女孩往前衝。」場面溫馨又動容。

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▲隊長小映（中）、副隊長霖霖（左）、新成員林襄。（圖／記者陳明中攝影）
▲隊長小映（中）、副隊長霖霖（左）以及新成員林襄，勢必為小龍女啦啦隊帶來全新面貌。（圖／記者陳明中攝影）

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