啦啦隊小龍女琪琪哭了！卸下「隊長」重責 引退倒數淚灑大巨蛋
中華職棒味全龍今（8）日在大巨蛋舉辦「2024味全龍季前發布會」，同時也進行啦啦隊Dragon Beauties小龍女的隊長交接儀式，由前隊長琪琪把手上的重責大任交給新隊長小映，但在致詞時，感性的琪琪不禁哽咽，似乎回想起長達10年以來的啦啦隊生涯，一度淚灑大巨蛋，畫面讓球迷們心疼不已。
記者詹鎰睿／台北報導
琪琪從2014年就加入中華職棒義大犀牛（富邦悍將前身）的啦啦隊一員，先後待過統一獅啦啦隊Uni Girls、以及中華隊專屬啦啦隊CT Girls，直到2019年獲得味全龍球團青睞，成為小龍女的初代成員，加入後的琪琪也一路陪著味全龍從冬盟（亞洲冬季棒球聯盟）、中華職棒二軍，再到2023年的一軍，總共跳了啦啦隊9年才終於拿到總冠軍。
今年正是琪琪的啦啦隊生涯第10年，也是她的最後一年，而在今天的小龍女隊長交接儀式上，琪琪正式卸下隊長一職，交給新任隊長小映，「很感謝球團2019年到...」說到這裡，琪琪不禁哽咽，一度說不出話，「謝謝球團相信我，給予我這責任，那我現在將這責任交託給下一位隊長小映，我相信小映可以做得更好，將這個重責大任帶領小龍女一起飛。」
新任隊長小映也喊話，「今年非常榮幸球團信任我，讓我擔任球團隊長職務，琪琪一直都是我典範，我會學習她的榜樣、長處，帶領大家一起前進，琪琪也會繼續在球場上跟我們一起應援。」副隊長霖霖表示，「很開心擔任副隊長角色，我會努力輔佐小映，支持她繼續帶領女孩往前衝。」場面溫馨又動容。
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