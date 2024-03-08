腰痛、下背痛快看！9招防止腰椎老化　睡覺「枕頭放這裡」效果好

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馮睿哲表示，腰薦椎退化性關節炎是一種不可逆的退化，影響因素極其複雜且難以量化，且若以生命進展的觀點而言，甚至不算是疾病，但如有相關症狀，確實對患者生活品質產生重大影響，可先考慮非手術性的保守療法，例如多臥床休息、藥物治療、牽引治療、局部熱敷與按摩、 射頻燒灼等，不能奏效再考慮手術。
針對日常生活中的腰部健康保養，馮睿哲建議患者可做以下改變，將有助於症狀緩解、避免惡化：
1、床鋪應軟硬適中，最好是在木板床上加鋪一個薄墊。
2、臥床姿勢：仰躺時，雙膝下方放枕頭；側躺時，髖關節與膝關節宜彎曲，並在兩膝間加放枕頭。
3、起床方式：仰躺時先將兩腿彎曲，翻身側臥，將雙腳移到床下，用雙手將上半身撐著坐起。
4、上床方式：先坐在床沿，用手向旁撐著，慢慢向床邊躺下，再將下肢彎曲移到床上，成側臥狀，再翻身仰臥。
5、不可坐太軟沙發或無靠背座椅，坐下時上身保持垂直，先坐在椅子邊再靠椅背。
6、從椅子站起時，先將臀部移至椅子邊，足移到髖關節的正下方，保持上身垂直地面而後站立。
7、走路時抬頭挺胸，保持上半身垂直地面。
8、避免彎腰取物，若要拾取地上物品，應蹲下來再撿。
9、避免背負重物。