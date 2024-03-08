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腰痛、下背痛快看！9招防止腰椎老化　睡覺「枕頭放這裡」效果好

▲緩解腰椎老化不適，睡覺側躺時，髖關節與膝關節宜彎曲，並在兩膝間加放枕頭。（示意圖／Shutterstock）
▲緩解腰椎老化不適，睡覺側躺時，髖關節與膝關節宜彎曲，並在兩膝間加放枕頭。（示意圖／Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

現代生活型態經常久坐不動，加上人口老化，腰椎出問題的「靠腰族」愈來愈多。醫師說，腰薦椎退化性關節炎是不可逆的過程，但可以延緩惡化，透過日常生活微調9招多能改善，民眾若苦於腰痛、下背痛可多參考。

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北市聯合醫院中興院區神經外科主任馮睿哲說，腰薦椎是骨關節系統的一部分，其獨特性在於彎曲活動外，也承載身軀的重量，而當年齡增長，腰薦椎也會產生結構性變化如黃韌帶肥厚、骨關節肥厚等，使得腰薦椎體內的神經血管組織受壓產生各種症狀，產生下背痛、肢體疼痛，或痠緊、僵直等不適感。

▲背部、腰痛、腰部。（示意圖／取自Unsplash）
▲腰薦椎退化性關節炎是不可逆的過程，但可延緩惡化。（示意圖／取自Unsplash）
馮睿哲表示，腰薦椎退化性關節炎是一種不可逆的退化，影響因素極其複雜且難以量化，且若以生命進展的觀點而言，甚至不算是疾病，但如有相關症狀，確實對患者生活品質產生重大影響，可先考慮非手術性的保守療法，例如多臥床休息、藥物治療、牽引治療、局部熱敷與按摩、 射頻燒灼等，不能奏效再考慮手術。

針對日常生活中的腰部健康保養，馮睿哲建議患者可做以下改變，將有助於症狀緩解、避免惡化：

1、床鋪應軟硬適中，最好是在木板床上加鋪一個薄墊。

2、臥床姿勢：仰躺時，雙膝下方放枕頭；側躺時，髖關節與膝關節宜彎曲，並在兩膝間加放枕頭。

3、起床方式：仰躺時先將兩腿彎曲，翻身側臥，將雙腳移到床下，用雙手將上半身撐著坐起。

4、上床方式：先坐在床沿，用手向旁撐著，慢慢向床邊躺下，再將下肢彎曲移到床上，成側臥狀，再翻身仰臥。

5、不可坐太軟沙發或無靠背座椅，坐下時上身保持垂直，先坐在椅子邊再靠椅背。

▲杜絕沙發變細菌溫床，信義房屋分享維護秘訣。（資料照片）
▲坐姿要正確，並避免坐太軟的沙發，或是沒有靠背的座椅。（圖／資料照片）
6、從椅子站起時，先將臀部移至椅子邊，足移到髖關節的正下方，保持上身垂直地面而後站立。

7、走路時抬頭挺胸，保持上半身垂直地面。

8、避免彎腰取物，若要拾取地上物品，應蹲下來再撿。

9、避免背負重物。

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