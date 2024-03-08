多圖／真香！林襄小龍女新秀服亮相 蔣萬安近距離同框女神玩自拍
中華職棒味全龍今（8）日舉行「味全龍2024季前發布會暨聯名悠遊卡發表」，啦啦隊女神林襄也首次在味全龍季前發布會亮相，穿上新戰袍在大巨蛋裡大跳新嗆司曲表演，展露姣好身材。「資深龍迷」台北市長蔣萬安應邀出席致詞，他非常高興大巨蛋3月30日將迎來首場中職賽事。蔣萬安在上午受訪時曾表示，跟林襄同框時會大喊老婆石舫亘的名字，「我是亘粉。我是亘粉！」不過，下午與林襄合照時並未大喊「我是亘粉」。
記者呂炯昌／台北報導
味全龍2024季前發布會暨聯名悠遊卡發表今日下午在大巨蛋舉行，蔣萬安致詞時表示，他非常榮幸以台北市長與資深味全龍迷的身份來參加記者會，他上週來到大巨蛋觀看巨人隊與味全龍比賽，遇到許多球迷跟他合照，他當天穿著繡有味全龍標誌的衣服，只要有機會就會穿著味全龍的球衣、棒球帽，歡迎大家支持中華職棒，支持棒球運動。
蔣萬安說，大巨蛋不只是台北市的地標與驕傲，更重要是要迎來首場中華職棒比賽，並相信味全龍可以完成總冠軍二連霸。
除了交接儀式之外，林襄也穿上了由國際知名時裝計師申子芹設計的秀服，與小映、霖霖一同為現場帶來了新嗆司曲表演，林襄穿上新戰袍展露好身材，在旁觀看的蔣萬安一度不敢直視，與旁邊的味全龍主管交頭接耳。
蔣萬安上午受訪時被問到下午會當著林襄面霸氣宣示自己是「亘粉」嗎？蔣萬安笑說，「你這是陷阱題嗎？」 他說，下午會盡量看看，並希望太太不要看直播，但是太太會看重播。蔣萬安強調，其實已經很早就講過「我是亘粉啦」，蔣萬安更當著媒體的面喊了一句「我是亘粉」。不過，下午蔣萬安與林襄同框合照並未大喊「我是亘粉」，合照結束後便與幕僚一同離開。