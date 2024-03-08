許光漢純愛往事大公開！笑曝私下「撩妹祕技」竟是故意踩煞車
台灣演員許光漢、陳姸霏、李冠毅、曾少宗，今（8）日出席台日合製純愛電影《青春18x2 通往有你的旅程》記者會。男主角許光漢在片中與清原果耶純愛演出，他也大方分享自己的戀愛往事，提到年輕時和心儀對象會去電影院約會，被問到有沒有順勢牽起女生的手？許光漢著急反問記者：「你們應該也有過吧？」至於騎車載妹時，有沒有「故意踩煞車」讓對方抱更緊，他回想了一下說：「應該有吧！」
記者黃雅琪／台北報導
許光漢這次拍攝《青春18x2》與眾多日本大咖對戲，像是女主角清原果耶、「浪花男子」道枝駿佑、黑木瞳、松重豐等人，他坦言其實壓力很大：「說沒有（壓力）當然是騙人的，當然會有！」為避免影響到拍攝進度，他都會全力準備好每一場有日文台詞的戲，形容就像是「打電玩闖關」一樣一一破關；經常與日本、韓國合作拍戲的許光漢，坦言有想過要去考個語言相關證照，讓整體溝通更順暢。
在日本拍攝了整整1個月，許光漢坦言體驗台日文化差異是很新鮮的體驗，現場都有專業的隨行翻譯，讓演員與劇組都能順暢溝通。許光漢提到黑木瞳私下非常親民，在片場要拿平板電腦翻譯與他聊天，結果當地沒有網路只好作罷。至於與道枝駿佑合作的部分，許光漢大讚對方：「就覺得他很清秀，我覺得跟我自己有差異。」另外，在台南夜市拍攝時，許光漢說有推薦美食白糖粿給清原果耶，但她最愛的還是中式蛋餅。
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