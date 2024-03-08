KX Pilates動態彼拉提斯 蔡壁如初體驗：運動就對了

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今天出席KX Pilates開幕，是專程來道賀，也親自體驗核心床的跳躍動作。蔡壁如初體驗後表示，核心床就是一張復健床，可以讓全身運動細胞都動到，可以運動也能矯正不正確姿勢。反正不管怎樣，「只要運動就對了」。
KX Pilates執行長「史奎謙」進一步說明，這張由 KX Pilates 創辦人Aaron Smith改良的核心床，可以進行一萬多種運動動作，以完整達到核心肌力、平衡及心肺訓練，並增進協調能力，是一個現代人追求運動效率的最佳選擇。2020年簽下引進、因受到新冠疫情影響，推遲到2022年10月才設立正式的KX Pilates門店，目前已在台北市民生社區、內湖、微風南山廣場、林口以及台中開設出5家直營及加盟門市。
KX Pilates總投資額超過5000萬元，台中市府旗艦店為KX Pilates體系內最大教室空間，有2間教室，總共26床的核心床，希望可以為台中愛好者提供優質的運動環境。史奎謙表示，KX Pilates除了直營教室外，也提供加盟的經營選項，目前已有內湖及林口二間加盟教室，2024年預計將有竹北、新莊、豐原、中永和、台南等超過10家的加盟店將陸續開設。史奎謙說：我們希望將KX Pilates的幸福藍色在台灣各地開展，讓社區的居民都可以透過運動變得更好。
今天的開幕活動，特別請來崛起於選秀節目的「日光之橙」少女團體擔任一日店長，形象健康清新的日光之橙恰與KX Pilates傳達健康活力的理念一致，未來也將在KX Pilates接受多項訓練。此外，歡慶婦女節，女性會員逾9成9的KX Pilates，祭出姐妹、閨蜜及母女等搭檔，二人同行一人免費，以及推荐親友送課程，15分鐘免費體驗等多項優惠，好康等妳共享。