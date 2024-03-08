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KX Pilates動態彼拉提斯 蔡壁如初體驗：運動就對了

▲來自澳洲的健身品牌KX Pilates動態彼拉提斯，今天開幕，市政顧問蔡壁如出席道賀。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.8)
▲來自澳洲的健身品牌KX Pilates動態彼拉提斯，今天開幕，市政顧問蔡壁如出席道賀。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.8)

記者金武鳯/台中報導

選後鮮少公開露臉的台中市府有給職顧問蔡壁如，今天出席KX Pilates台中市府旗艦店開幕活動。這是一家來自澳洲的健身品牌，主打器械輔助的動態皮拉提斯。蔡壁如興致高，躺上核心床體驗「跳躍」動作，未及3分鐘已滿身大汗，初體驗後笑說「只要運動就對了」。KX Pilates執行長史奎謙表示，選擇婦女節開幕，希望吸引更多女性為健康動起來。

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有醫護背景的蔡壁如表示，她已經開始融入台中生活，科技始終來自人性，政治也離不開生活。所以生活上有很多重要的事，運動就是一件。她說，有項數據顯示，六都裡台中市民肥胖比例稍高，為此，最近她已開始養成運動習慣，會利用假日爬山，包括清水、大甲鐵砧山及大坑步道等，會訓練自己爬小百岳，目標是征服谷關七雄。

▲蔡壁如興致高，躺上核心床體驗「跳躍」動作，未及3分鐘已滿身大汗，初體驗後笑說「只要運動就對了」。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.8)
▲蔡壁如興致高，躺上核心床體驗「跳躍」動作，未及3分鐘已滿身大汗，初體驗後笑說「只要運動就對了」。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.8)
今天出席KX Pilates開幕，是專程來道賀，也親自體驗核心床的跳躍動作。蔡壁如初體驗後表示，核心床就是一張復健床，可以讓全身運動細胞都動到，可以運動也能矯正不正確姿勢。反正不管怎樣，「只要運動就對了」。

KX Pilates執行長「史奎謙」進一步說明，這張由 KX Pilates 創辦人Aaron Smith改良的核心床，可以進行一萬多種運動動作，以完整達到核心肌力、平衡及心肺訓練，並增進協調能力，是一個現代人追求運動效率的最佳選擇。2020年簽下引進、因受到新冠疫情影響，推遲到2022年10月才設立正式的KX Pilates門店，目前已在台北市民生社區、內湖、微風南山廣場、林口以及台中開設出5家直營及加盟門市。

▲蔡壁如快樂騎小藍腳踏車，宣示尋寶活動開始，民眾與張貼KX標誌腳踏車合照，可憑照兌換課程。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.8)
▲蔡壁如快樂騎小藍腳踏車，民眾與張貼KX標誌的小藍腳踏車合照，可憑照兌換課程。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.8)
KX Pilates總投資額超過5000萬元，台中市府旗艦店為KX Pilates體系內最大教室空間，有2間教室，總共26床的核心床，希望可以為台中愛好者提供優質的運動環境。史奎謙表示，KX Pilates除了直營教室外，也提供加盟的經營選項，目前已有內湖及林口二間加盟教室，2024年預計將有竹北、新莊、豐原、中永和、台南等超過10家的加盟店將陸續開設。史奎謙說：我們希望將KX Pilates的幸福藍色在台灣各地開展，讓社區的居民都可以透過運動變得更好。


今天的開幕活動，特別請來崛起於選秀節目的「日光之橙」少女團體擔任一日店長，形象健康清新的日光之橙恰與KX Pilates傳達健康活力的理念一致，未來也將在KX Pilates接受多項訓練。此外，歡慶婦女節，女性會員逾9成9的KX Pilates，祭出姐妹、閨蜜及母女等搭檔，二人同行一人免費，以及推荐親友送課程，15分鐘免費體驗等多項優惠，好康等妳共享。




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