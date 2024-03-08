味全龍大巨蛋開幕票價出爐！最貴1880元送3禮 5566、玖壹壹開唱
中職開幕戰將於3月30日在台北大巨蛋登場，將由衛冕軍味全龍出戰樂天桃猿，味全球團今（8）日在季前發布會上公布大巨蛋票價資訊，開幕戰票價最低500元起，售價最高的是本壘後方熱區，票價為1880元，內野區票價範圍為680元至1680元，外野區全票價格則為500元。另外，賽前及賽後特別安排5566、玖壹壹等多位團體與歌手熱力開唱，味全龍領隊丁仲緯表示，期望能吸引更多人進場看球，未來也將朝座位全開努力。
記者路皓惟/台北報導
中職開幕戰票價出爐，內野本後熱區價格1880元，內野熱區1680元，內野應援席全票1480元、半票1280元，內野一般區全票1080元、半票880元，位於二樓看台的內野一般區全票680元、半票580元，外野一般區全票500元、半票400元。
此外，每一個座位區都有送入場贈品，內野本後熱區、內野熱區、內野應援席和內野一般區將送「龍眾一心法披」、開幕紀念毛巾與紀念觀賽證書；二樓看台的內野一般區則送開幕紀念毛巾、紀念觀賽證書，沒有龍眾一心法披；至於外野一般區僅有開幕紀念觀賽證書。
味全龍隊領隊丁仲緯表示，本次票價設定是基於球團實地考察大巨蛋的狀況後做出的決定，認為本壘後方熱區的觀賽體驗最好、視野最佳，希望滿足對棒球有著純粹熱愛的「本質迷」。
今年味全龍在大巨蛋安排10場主場比賽，為中職6隊最多，丁仲緯指出，大巨蛋開幕戰的票價平均約落在900至1000元之間，而例行賽預計落在700至800元，「希望吸引更多人進場觀看職棒比賽。」
大巨蛋可容納4萬人，但開幕戰並未全部開放，目前開放約3萬人，丁仲緯表示，「雖然我們不是最新的球隊，但希望大家多多進場支持。」他強調，票價的區分主要考量了不同區域的座位，以及希望滿足不同球迷的需求，並在綜合評估多方資料後做出的決策，未來也目標座位數全開。
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