女性閣員近日頻遭炎上！爭議一次看　韓國瑜婦女節贈玫瑰花送暖

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中國快艇在金廈水域違法捕魚，我海巡署追逐取締後翻覆，釀成2死，但迄今如何讓事件落幕，兩岸仍未找到共識。立法院內政委員會邀管碧玲報告，管碧玲也不滿報告名稱為「撞船案」，與在野黨立委唇槍舌戰。近日最常上媒體版面的閣員，當署管碧玲。
2. 數位發展部長唐鳳
唐鳳被譽為IT天才大臣，2022年8月從政委轉任首位數發部長，但上任到現在一年半，挨批沒有作為，網路詐騙仍猖獗。連親綠媒體都連續好幾天版面大罵唐鳳，不少朝野立委都認為，520後唐鳳官位恐不保。
3. 勞動部長許銘春
許銘春日前受訪談論引進印度移工政策時提及，因「膚色、飲食習慣較相近」，引進印度東北省份移工的機率較高。她說，該區域多數人為基督教，而且非常擅長製造業、農業及建築業等。此發言引發朝野抨擊，連CNN、印度媒體等媒體都爭相報導，外交部為此先出面道歉，許銘春也致歉，澄清沒有歧視任何族群，但會檢討發言不夠精準。
4. 經濟部長王美花
520前夕，電價準備調漲，王美花在立法院報告時說，台電虧損嚴重，主因是國際燃料價格飆漲，俄烏戰爭已導致國際燃料價格暴漲。王美花則表示，假設民生電價調整5％的情境下，經過試算，一戶民生用電量120度以下，每月約增加9元電費；用電121度至330度以下，每月電費則增加34元。不過朝野立委仍擔心，若電價調漲，恐怕會帶動物價上漲，呼籲王美花審慎考慮。
除了上述4人外，目前內閣內女性閣員，還有財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、公平會主委李鎂。加上副秘書長何佩珊，內閣將近40人，只有8名女性，女性閣員比例偏低，一直是民進黨政府遭詬病的地方。