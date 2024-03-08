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影／藍委爆反詐騙素材竟有柯文哲競選音檔　陳建仁驚呼：我嚇一跳

▲陳菁徽爆料，由內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，竟藏有柯文哲競選錄音檔。（圖／記者林調遜，2024.03.08）
▲陳菁徽爆料，由內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，竟藏有柯文哲競選錄音檔。（圖／記者林調遜，2024.03.08）

記者陳佩君／台北報導

國民黨立委陳菁徽今（8）日在立法院質詢時爆料，由內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，不只有資料夾空白、資料誰都能刪除，更誇張的是，裡面竟還藏有柯文哲競選錄音檔。對此，行政院長陳建仁直呼，「我嚇一跳」，並允諾一周內會請相關部會了解。

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陳菁徽下午在立法院質詢時指出，由內政部提供給衛福部的反詐宣傳資訊素材中，宣傳連結大有問題，該資料的防詐學堂系列影片連結，點進去什麼資料都沒有，民眾想找反詐資訊卻撲空，「難道當初上傳時都沒有檢查嗎？」

陳菁徽提到，30秒短版影片連結，進入之後有許多百工百業共同宣傳反詐影片，卻發現裡面的檔案是任何人都可以任意刪除、移除。陳質疑，如果有人無意、惡意刪除，所有成果豈不就消失，政府的資安保障未免太過時？內政部與數發部到底在幹嘛？

陳菁徽接續爆料，資料夾中還有一個命名特殊的資料夾「柯P廣告-最後衝刺版本」，裡面竟然是柯文哲競選2024總統時的全套競選錄音檔，且國、台語版本都有，總共將近56個檔案。

陳菁徽質疑，反詐資料夾藏有競選錄音檔，還廣請各級單位，學校共同宣傳，行政單位全面淪陷。陳菁徽批評，如是廠商所為，那內政部監管不力、螺絲完全鬆落，若是公務人員所為，已經嚴重違反行政中立，應該要嚴辦處理。

陳菁徽說，把柯文哲市長的競選錄音檔放到反詐影片資料夾中，是正面教材還是負面教材？難道在暗示柯文哲是詐騙集團？

對此，陳建仁聽聞後直呼，「聽到音檔後，我嚇一跳」，這要好好查，但應該不會是詐騙做法，內政部應該要好好檢討。

內政部長林右昌也說，先讓內政部查一下，但這看起來怪怪、不是網站，確認後再和委員回報，「這看起來怪怪的」；陳建仁則允諾，一周內會了解狀況，並請數位部等相關部會檢查。

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