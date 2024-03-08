孟耿如母女首次亮相！女兒被嚇到爆哭 被問黃子佼何時復出這樣說
孟耿如今（8）日素顏帶著1歲多女兒「黃玉米」出席乾媽周丹薇「古焰鎏璃創作展」，愛女首次在媒體前公開亮相，小女孩被現場此起彼落的鎂光嚇到爆哭，急著從媽媽的懷抱中掙脫，孟耿如被問老公黃子佼復出的時間點，直言：「他準備好的話會自己回答，我不會問相關問題。」
記者楊穎軒／綜合報導
周丹薇和孟耿如結緣於2011年的偶像劇《我可能不會愛你》，兩人戲中演母女，多年來維持聯繫，「想說一定要親自帶玉米來看阿嬤的作品，她第一次公開場合有點怕生，先前帶她看展她都很喜歡、很認真看，今天有點被機器嚇到」，玉米一開始哭著說「怕怕」，後來漸漸適應環境，盯著麥克風，圓滾滾的大眼睛十分惹人憐愛。
黃子佼去年捲入MeToo事件，本人拍影片並寫下21625字長文道歉、懺悔，如今受害人感受到誠意，以公開道歉為唯一條件，接受和解，應該不久就能復工，對此，孟耿如表示，自己不過問也不清楚，「希望他準備好的話會自己回答」，一旁周丹薇緩頰：「佼哥自己會有一個回到舞台的時機，我想那需要一個契機，人生本有高低起伏，走過就走過，我們不會回頭看，往前看。」
孟耿如近期在嘉義拍新劇《我們與惡的距離2》，為了力挺周丹薇的展覽特地留在台北出席活動，她說到外地拍戲很想家人，但不至於到想哭，「戲劇這塊如果有不錯我都想去參與，有工作時間安排得上，都會想去做，總是要開始工作，一定會有要離家的狀況，我最近很好，大家放心。」
※【NOWnews 今日新聞
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