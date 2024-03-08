參加婦女節活動 陳其邁：女性首長任用比例為六都第一
高雄市政府今(8)日與國立科學工藝博物館共同舉辦《淨零⨉女力 高雄好未來》婦女節活動，市長陳其邁表示，市府以實際行動支持女性參與、性別平等，在市府中，女性首長任用比例為六都第一。在社區淨零培育計畫內環保志工人數女性比例超過六成。更首創性別平權旅館、1999性騷擾申訴專線、校園中響應月經平權放置相關設施等，不僅維護女性權利，亦會持續落實性別友善政策。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市長陳其邁今天也配戴紅色領帶、贈送紅色玫瑰花給所有參與活動的女性朋友，響應3月8日婦女節及為女著紅活動。隨後陳其邁也逐一走訪淨零及社區成果攤位，親自體驗以掛燙機整理二手衣物，以及車縫環保L型文件夾等，希望透過消費及日常活動的行為改變，惜物愛物、生活節能等，希望藉由女力推廣到高雄市各個社區，尤其是生活轉型部分，落實到每一個家庭、每一個社區。
陳其邁表示，高雄市政府的女性首長任用比例39.4％，為六都第一，府內各級委員會依規定單一性別需達1/3，他提及甫上任市長時，只有四成達標，目前已達到九成以上，女力是推動城市進步與轉型最重要的力量，市府以實際行動支持女性參與及性別平等，未來也希望能夠再提高府級委員會女性參與的比例。
陳其邁指出，在淨零轉型面向，女性參與比例較男性高，超過六成，例如環保局推動的社區淨零培育計畫，環保志工人數女性比例超過六成，反而應該多鼓勵男性參與，這也證明現階段政府及總統宣示的2050淨零排放目標，除了在產業及社會面向，更重要的是生活轉型面向，女性所扮演的重要力量，也特別表達感謝。
在市府對於女權的維護上，也響應月經平權，除了在校園放置相關設施外，四大超商也可以領取生理用品，並首創性別友善旅館，讓遊客在高雄也能夠理解到性別平權，讓每個人在高雄不分性別都可以做自己。
此外，每年3月的第二個星期五，是「台灣為女著紅日 Go Red for Women」，陳其邁也提醒女性朋友在家庭或社會參與，要多加注意自身健康，因為隨著年紀增長，女性的心臟血管疾病比例也隨之增加，呼籲大家共同關心及保護女性心血管健康。而即日起至3月10日每晚六時至十時三十分，高雄流行音樂中心及愛河多座橋體也將一起著紅響應，歡迎市民朋友一起共襄盛舉。