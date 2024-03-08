丫頭作廢IU小巨蛋門票！提4點聲明否認走後門：造成誤會我很抱歉

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丫頭的解釋引發粉絲質疑「怎麼通過實名制」，以及九宮格「安全驗證」等問題，完全不相信她的說詞。對此，丫頭發布4點聲明，並表示經過確認實名制無法更改後，搶到票的員工因演唱會當天撞期員工旅遊，因此無法出席演唱會，決定作廢搶到的票。
丫頭4點完整聲明如下：
造成大家的誤會以及網友的不滿我深感抱歉，我非常理解大家想遷怒的心情。但這次演唱會大家買不到票不是因為我，是因為黃牛。大家持續在網路上沒有理智的言論，叫我去死或詛咒我全家，你們也不會因為我死了就買到票，黃牛也不會停止他們的行為。希望你們能有智慧地停止情緒上的言論。
因此選擇發這篇文澄清：
1、我並不是拿公關票，我也不是買黃牛票。演唱會票開賣，是請我們公司總部員工協助搶票。
2、九宮格的疑慮，很多人因為自己搶票過程沒有遇到驗證流程，就覺得我們提供的資訊是騙人的，請了解我們沒有笨到會講假的搶票過程。
有網友也跟我們一樣有遇到驗證流程，已經有留言替大家解答。
演唱會開賣當天，我們準備好的電腦設備及網路環境，協助搶票的員工在開賣前有先練習，就去點了其他演唱會的購買流程，有跳出九宮格驗證，再搶IU演唱會時的確沒有跳出驗證畫面，我們以為會搶到票是因為前面點擊才剛驗證過一次，開搶後少了這個步驟比較快才搶到票的，當時留言也是好意分享給大家這個資訊。
3、快電商的抽獎是在搶到票後公佈消息，我們沒有去詳細瞭解這次演唱會的實名制不能同時更改姓名與身份證字號，的確是我們的疏忽。當天還不知道不能更改的情況下，我們在自己內部不對外的線上會議時，告知快電商的大家這個消息。沒想到因為店主的期待而發了開心分享的限動，造成這次外界的關注。
4、我們確認實名制無法更改後，原本搶票的員工因為在演唱會當天會參加我們公司的年度員工旅遊，也無法出席演唱會，確認此次票作廢，也在第一時間於快電商的內部群組裡告知這次公司購票的疏忽。同時也在各大討論區看到很多人跟我們一樣沒看清楚實名制的規則，遇到沒辦法跟朋友換票的狀況。
對於我們公司搶到票後沒有清楚了解實名制的規則，我們深感抱歉，未來公司會更謹慎每一個細節，我們也不希望一直回應此事去佔據新聞媒體版面，後續就不再回應這次事件，感謝看完文章的每一個人！
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