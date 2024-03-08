張蘭「仿靈堂穿搭」賣胸貼！大S發聲反霸凌　靠兩句話全反擊

丫頭作廢IU小巨蛋門票！提4點聲明否認走後門：造成誤會我很抱歉

▲丫頭被質疑靠走後門拿到IU門票，今天她發布4點聲明，宣布將作廢IU小巨蛋門票，並對於造成誤會感到很抱歉。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
▲丫頭被質疑靠走後門拿到IU門票，今天她發布4點聲明，宣布將作廢IU小巨蛋門票，並對於造成誤會感到很抱歉。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）

記者張一笙／綜合報導

南韓超人氣天后IU（李知恩）4月將來台開演唱會，前天（3／6）開放售票，僅一分鐘門票售罄，足見IU驚人魅力。據主辦方統計，當天一口氣湧進超過70萬人，不少人都買不到票，有眼尖粉絲卻發現藝人丫頭（詹子晴）的員工在IG上炫耀老闆送票，丫頭因此被質疑走後門拿票，丫頭親自解釋不是公關票也不是黃牛票，但隨著事件越鬧越大，她今（8）日中午在FB上留言：「確認此次票作廢！」同時對於造成誤會感到很抱歉，並解釋原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲丫頭在確認實名制無法更換後，跟粉絲表示將作廢此次演唱會門票。（圖／丫頭臉書）
▲丫頭在確認實名制無法更換後，跟粉絲表示將作廢此次演唱會門票。（圖／丫頭臉書）
不少粉絲紛紛質疑IU台北演出主辦方「蓋票」，逼得售票系統「KKTIX」緊急發布聲明「沒有蓋票」，還強調「開放給消費者購票的張數高達9成5以上」。此聲明粉絲並不買單，質疑主辦方留了一堆票要當作公關票，更有眼尖的粉絲發現丫頭疑似「走後門」買票送員工。對此，丫頭親上火線針對粉絲的提問一個一個回答，否認拿公關票或是買黃牛票，是與總公司的員工齊心協力搶來的票。

▲針對粉絲們的質疑，丫頭親上火一線一個一個留言說明。（圖／詹子晴臉書）
▲針對粉絲們的質疑，丫頭親上火一線一個一個留言說明。（圖／詹子晴臉書）
丫頭的解釋引發粉絲質疑「怎麼通過實名制」，以及九宮格「安全驗證」等問題，完全不相信她的說詞。對此，丫頭發布4點聲明，並表示經過確認實名制無法更改後，搶到票的員工因演唱會當天撞期員工旅遊，因此無法出席演唱會，決定作廢搶到的票。

▲丫頭發表778字長文，說明IU門票的前因後果，並在最後說明公司的員工旅遊剛好在演唱會期間，因此決定將票作廢。（圖／詹子晴臉書）
▲丫頭發表778字長文，說明IU門票的前因後果，並在最後說明公司的員工旅遊剛好在演唱會期間，因此決定將票作廢。（圖／詹子晴臉書）
丫頭4點完整聲明如下

造成大家的誤會以及網友的不滿我深感抱歉，我非常理解大家想遷怒的心情。但這次演唱會大家買不到票不是因為我，是因為黃牛。大家持續在網路上沒有理智的言論，叫我去死或詛咒我全家，你們也不會因為我死了就買到票，黃牛也不會停止他們的行為。希望你們能有智慧地停止情緒上的言論。

因此選擇發這篇文澄清：


1、我並不是拿公關票，我也不是買黃牛票。演唱會票開賣，是請我們公司總部員工協助搶票。

2、九宮格的疑慮，很多人因為自己搶票過程沒有遇到驗證流程，就覺得我們提供的資訊是騙人的，請了解我們沒有笨到會講假的搶票過程。

有網友也跟我們一樣有遇到驗證流程，已經有留言替大家解答。

演唱會開賣當天，我們準備好的電腦設備及網路環境，協助搶票的員工在開賣前有先練習，就去點了其他演唱會的購買流程，有跳出九宮格驗證，再搶IU演唱會時的確沒有跳出驗證畫面，我們以為會搶到票是因為前面點擊才剛驗證過一次，開搶後少了這個步驟比較快才搶到票的，當時留言也是好意分享給大家這個資訊。


3、快電商的抽獎是在搶到票後公佈消息，我們沒有去詳細瞭解這次演唱會的實名制不能同時更改姓名與身份證字號，的確是我們的疏忽。當天還不知道不能更改的情況下，我們在自己內部不對外的線上會議時，告知快電商的大家這個消息。沒想到因為店主的期待而發了開心分享的限動，造成這次外界的關注。


4、我們確認實名制無法更改後，原本搶票的員工因為在演唱會當天會參加我們公司的年度員工旅遊，也無法出席演唱會，確認此次票作廢，也在第一時間於快電商的內部群組裡告知這次公司購票的疏忽。同時也在各大討論區看到很多人跟我們一樣沒看清楚實名制的規則，遇到沒辦法跟朋友換票的狀況。


對於我們公司搶到票後沒有清楚了解實名制的規則，我們深感抱歉，未來公司會更謹慎每一個細節，我們也不希望一直回應此事去佔據新聞媒體版面，後續就不再回應這次事件，感謝看完文章的每一個人！

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

IU小巨蛋門票1分鐘賣完！70萬人搶2萬張　加場機率、清票時間來了

IU演唱會門票光速賣完！大批黃牛現形　囂張稱「我已經買好了」

李多慧也瘋IU！IG上傳自編舞蹈　連穿搭都致敬百萬新歌《Holssi》

IU演唱會「強制取消44張黃牛票」！公司：永久除名粉絲資格

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞