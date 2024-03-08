拜登發表國情咨文見議員戴「川普紅帽」踢館 傻眼表情藏不住
美國總統拜登（Joe Biden）於當地時間7日晚間發表任內最後一場國情咨文，暢談包括以巴衝突、俄烏戰爭、移民、墮胎等議題，更多次把矛頭對準前總統川普（Donald Trump），火力四射替年底競選連任鋪路。然而，現場一位共和黨女議員頭戴川普招牌競選產品、寫有「讓美國再次偉大」的紅帽出席踢館，拜登看到對方時也忍不住露出驚訝表情。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，當時拜登步入會場準備要發表國情咨文，沿途與現場人員握手寒暄，而在看見戴著川普招牌紅帽的女議員時，拜登傻眼表情完全藏不住。不過震驚之餘，拜登仍有與對方短暫交談，女議員趁隙遞給拜登一枚徽章，拜登也伸手接過。
該位女議員是共和黨極右派眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），而她遞給拜登的徽章上面則是寫著22歲已逝女大生萊莉（Laken Riley）的名字。
萊莉於2月在住處附近跑步時，被一位來自委內瑞拉的移民男子殺害，該位男子之前就有多項前科，共和黨因此批評萊莉之死正是由於拜登政府過於寬鬆的移民政策，砲轟拜登的移民政策是「犯罪」，並推動「萊莉法案」（Laken Riley Act），要求當局拘留任何犯下入室盜竊的移民。
之後拜登在演講中一度遭到台下的葛林打斷，葛林要求拜登說出萊莉的名字，拜登回應葛林的呼喊舉起徽章並說出萊莉的名字，「沒錯，一位年輕的無辜女性被非法地謀殺了，但有多少成千上萬的人因（不當的）法案而喪生？」拜登向萊莉的父母表示哀悼，同時呼籲共和黨趕快通過管理非法移民的邊境法案，來解決邊境與社會上的移民問題。