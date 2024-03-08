足協道歉了！中華男足在「不符規格」場地比賽　主帥懷特坦言失望

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北市體育局進一步表示，自3月9日起至17日接連進行企業甲級足球聯賽、北市小學運動會及台北市壯年田徑公開賽等，將於3月18日至22日進行草坪養護，故場地無法立即恢復作為國際足球賽事使用。
對於外界的批評，足協今日下午發布聲明致歉，「針對 3 月 21 日的比賽場地租借，本會衷心感謝台北市體育局的協助，更要感謝各界人士的多方奔走與溝通。」
足協承諾會全面檢討，「足球協會的確有許多需要改進，本會不推卸責任，在此致歉並承諾虛心檢討。再次感謝台北市體育局在諸多事務上溝通與協助，誠如各界所希望的，讓我們將焦點回歸到正在努力備戰的球員身上，希望球迷們持續為中華男子足球代表隊加油打氣。」
目前楠梓文中球場在沒有新增看台的情況下，最多只能容納1200人，相比去年11月21日在台北田徑場對戰馬來西亞，吸引將近1萬名觀眾進場，人數的差距顯而易見。值得一提的是，楠梓文中球場燈光照明不符國家隊A級賽事標準，因此比賽時間改為下午4點開踢。基於楠梓足球場座位數量不多，此次比賽將不進行售票，相關球迷進場索票機制稍晚將在足協官網、臉書公布。
作為中華男足前進世界盃、亞洲盃的重要戰役，對於場地一事，中華男足主帥懷特（Gary White）坦言失望，他表示，台灣國角值得在正式的舞台上比賽，期望台灣足球能夠更認真被對待。
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