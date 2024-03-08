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看不到IU演唱會！許光漢曝光香港拍攝新計劃　曖昧回應金像獎出席

▲許光漢（左圖）4月要到香港拍新電影，曖昧回應出席香港金像獎的可能性，檔期正好撞到女神IU在台灣的演唱會。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司、IU IG）
▲許光漢（左圖）4月要到香港拍新電影，曖昧回應出席香港金像獎的可能性，檔期正好撞到女神IU在台灣的演唱會。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司、IU IG）

記者黃雅琪／台北報導

繼金馬獎之後、睽違將近4個月，許光漢終於在台灣出席公開活動，電影《青春18x2 通往有你的旅程》今（8）日舉行記者會，許光漢除了與媒體們暢談拍攝趣事之外，訪談結束後現場更瞬間變成「同樂會」，彷彿回到《鬼家人》金馬慶功宴的盛況一樣，他與記者們開心合照、聊近況！許光漢還透露，接下來要到香港拍電影，沒辦法看到IU的台灣演唱會，至於香港金像獎典禮是否會出席？他曖昧回：「之後就知道了！」

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▲許光漢出席電影《青春18x2 通往有你的旅程》記者會，大方分享純愛往事，他自爆騎車載女生時曾故意踩煞車。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲許光漢出席電影《青春18x2 通往有你的旅程》記者會，大方分享純愛往事。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
《青春18x2》片中經典場景之一，就是日本動漫《灌籃高手》的鐮倉平交道，身為動漫迷的許光漢很開心能在日本拍攝1個月，形容赴日拍戲就像是在旅行一樣，勾起不少過往回憶！他最近也換了IG的大頭貼，變成兒時穿著《灌籃高手》T-Shirt的「耍帥」模樣，許光漢笑說：「我只是覺得剛好翻到，就是滿可愛的，竟然穿《SLAM DUNK》的衣服，就換一下！」提到《七龍珠》作者鳥山明過世消息，許光漢也深表遺憾：「看到新聞滿難過的。」

▲許光漢IG大頭貼換上兒時照片，正好穿著《灌籃高手》的衣服。（圖／Instagram）
▲許光漢IG大頭貼換上兒時照片，正好穿著《灌籃高手》的衣服。（圖／Instagram）
許光漢在片中有大量日文台詞演出，他透露自己都是一句一句苦背下來的，也會詢問翻譯老師該如何發音，才更像是日本當地人的語氣。經常往返日本、韓國拍戲，許光漢笑說有時真的會傻傻分不清楚，曾經還對韓國人說「嗨」（日文的是），而不是「內」（韓文的是），一時之間腦袋切換不過來。

▲許光漢與絕美雪景。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲許光漢苦背日文台詞，赴日拍攝電影《青春18x2》整整1個月。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
提到先前合體韓星李光洙、趙鎮雄，共演韓劇《No Way Out》的拍攝進度，許光漢口風很緊的回應媒體：「不能說！」但透露4月會到香港拍電影，至於是否會出席香港電影金像獎？許光漢曖昧回應：「之後就知道了！」拍攝期剛好撞上女神IU在小巨蛋的演唱會，他無奈的說：「我要工作！」要記者們幫他看就好。《青春18x2 通往有你的旅程》3月14日白色情人節上映。

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