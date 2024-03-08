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HAY台北旗艦店繽紛登場　用時髦與色彩豐富居家空間

▲歐德集團引進HAY設計品牌，台北旗艦專賣店正式開幕，三層樓空間購物空間、豐富多樣產品，不用出國就能輕鬆逛、買得夠！（圖／品牌提供）
▲歐德集團引進HAY設計品牌，台北旗艦專賣店正式開幕，三層樓空間購物空間、豐富多樣產品，不用出國就能輕鬆逛、買得夠！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

全球年輕世代最愛的生活家居設計品牌--來自丹麥的「HAY」，把北歐生活美學新觀點原汁原味帶進台灣。對HAY來說，設計不僅是風格裝飾，也為生活注入了無限樂趣和好奇心！HAY不斷挑戰傳統，用讓人感到愉悅的顏色填滿生活空間，以活潑鮮明的品牌個性創造家居新潮流，產品兼具實用性與美感，加上平易近人好入手的價格，深受全球居家設計和生活風格愛好者們的喜愛，現在歐德集團引進HAY設計品牌，台北旗艦專賣店正式開幕，三層樓的空間購物空間、豐富多樣的產品選擇，讓大家不用出國就能輕鬆逛、買得夠！

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▲HAY用讓人感到愉悅的顏色填滿生活空間，以活潑鮮明的品牌個性，創造家居新潮流。（圖／品牌提供）
▲HAY用讓人感到愉悅的顏色填滿生活空間，以活潑鮮明的品牌個性，創造家居新潮流。（圖／品牌提供）
HAY台北旗艦店選址於台北仁愛路一片綠意前開展全新門戶，為這條精品家具街帶來屬於斯堪地納維亞式的慢活態度。HAY TAIPEI店裝大量還原丹麥HAY House原址的空間細節，牆面採低飽和度的綠、米與淺灰色，交織出視覺和諧舒適的北歐氛圍，與色調濃烈的梯間形成鮮明對比，展現HAY大膽爽朗的用色哲學。店內多處出現線條滑順的轉角磚，設計靈感來自創辦人Hay夫婦的家，且由Rolf Hay與丹麥總部團隊共同打造。

▲HAY台北旗艦店還原丹麥HAY House原址空間細節，交織視覺和諧舒適的北歐氛圍，與色調濃烈的梯間形成鮮明對比，展現大膽爽朗的用色哲學。（圖／品牌提供）
▲HAY台北旗艦店還原丹麥HAY House原址空間細節，交織視覺和諧舒適的北歐氛圍，與色調濃烈的梯間形成鮮明對比，展現大膽爽朗的用色哲學。（圖／品牌提供）
一推開HAY TAIPEI的大門，彷彿進到一個明亮溫馨的家，入口擺著一張大餐桌做為最適切的迎客開場白，彷彿打著招呼：「歡迎來到HAY在台北的家！」一樓主要為廣受歡迎的生活用品區，集結居家睡衣、毛巾、置物籃、玻璃杯盤等小物選擇；樓中樓空間設有材質示範中心，未來顧客可以在此與陳列顧問討論布料挑選與家具配置，HAY將提供最專業客觀的佈置建議；二樓則是大型傢俱的主展場，並依客廳、廚房、餐桌、聚會空間等各別區分展示，展示著沙發，如Mags、Arbour Club、Quilton，茶几Bella coffee table、Arcs Trolley，以及戶外家具Palissade、BALCONY。其他耳熟能詳的經典單品，像是Rey單椅、由回收塑膠製作的ACC Eco單椅、PC portable便攜式燈、長賣熱銷的Color Crate收納籃，也分佈在店內各角落，等你來挖掘！

▲「歡迎來到HAY在台北的家，HAY TAIPEI集結世界各地的設計師家具和居家物件，擁有全台最豐富齊全的產品線。（圖／品牌提供）
▲「歡迎來到HAY在台北的家，HAY TAIPEI集結世界各地的設計師家具和居家物件，擁有全台最豐富齊全的產品線。（圖／品牌提供）
做為品牌官方的旗艦門市，HAY TAIPEI集結世界各地的設計師家具和居家物件，擁有全台最豐富齊全的產品線。寬廣的購物空間，展示著最新產品與搭配創意，讓喜愛HAY的朋友們能夠近距離欣賞設計師之作，藉由觸摸、試坐，親身體驗商品材質與舒適度等多重細節。

▲HAY TAIPEI的沈浸式陳列，讓靈感隨處可得，不但啟發你我對居家佈置的熱情，更讓理想的美好生活不只存在於想像之中。（圖／品牌提供）
▲HAY TAIPEI的沈浸式陳列，讓靈感隨處可得，不但啟發你我對居家佈置的熱情，更讓理想的美好生活不只存在於想像之中。（圖／品牌提供）
除了旗艦店之外，品牌官網也將於今年下半年上線，消費者可透過網路不受時間地域限制，隨心所欲瀏覽選購HAY的各項優質產品，並享受便捷配送以及與實體門市相同的售後服務。此外，HAY TAIPEI作為官方授權的夥伴店鋪，提供企業客戶如專案銷售、大宗採購及異業合作等選擇，同時也致力找尋適合經銷合作的策略夥伴，期待能為全台喜愛居家風格的朋友，提供最方便高效的購物體驗。

走過22個年頭，HAY的品牌理念始終如一，鼓勵人們從設計出發來感受體驗生活。而玩味設計與居家創意的HAY，今年終於落腳台北開設旗艦門市，提供風格與色彩多元又充滿療癒樂趣的居家用品選擇，透過HAY TAIPEI的沈浸式陳列，讓靈感隨處可得，不但啟發你我對居家佈置的熱情，更讓理想的美好生活不只存在於想像之中。

HAY TAIPEI　亮點產品介紹

01.Quilton沙發

由倫敦設計工作室Doshi Levien設計，將Nipa Doshi的視覺美學與Jonathan Levien對工業精確度的追求相結合，該款沙發有多種模組配置、布料和顏色可供選擇，具有強大的功能與靈活度。

02. BOA TABLE

由慕尼黑設計師Stefan Diez設計，靈感源自日本傳統竹子工藝。可客製化尺寸的桌面有多種材料供選擇，包括油氈、層壓板、木材或玻璃，下方管狀框架由回收鋁製成，框架可以加裝插座和電線等配件。

03. Palissade戶外家具系列

法國兄弟設計師組合Ronan和Erwan Bouroullec創作的一系列戶外家具，材質為粉末塗層鋼，專為室外使用。用途從小酒館、餐廳、花園、露台和陽台，適合各種環境。此系列被Bouroullec兄弟形容為堅固而不笨重，優雅而不脆弱。

04. Rey單椅

瑞士設計師Bruno Rey於1971年設計的原始Rey系列為基礎，HAY與瑞士家具製造商Dietiker合作重新推出Rey單椅。這款標誌性的椅子被譽為史上最成功的瑞士名椅之一，具有堅固的結構與強度以及可堆疊的便利設計。

05. AAC單椅

為北歐地區最暢銷的系列之一，它詮釋了設計師Hee Welling所強調的比例感與安靜優雅的風格。推出新色的AAC Eco系列採100%消費後再生塑膠製作，木質底座均來自FSC認證的森林，AAC Eco系列的所有椅子和凳子均有歐盟生態標籤。

06. Weekend托特包

大容量的Weekend Bag用途廣泛，收納空間寬敞，飾有醒目的對比色HAY標誌，由厚實耐用的有機棉製成，可作洗衣袋、儲物袋或攜帶運動器材等用途。

07. Color Crate收納籃

顏色鮮豔豐富、尺寸多種選擇，Color Crate收納籃由100%回收的消費後廢棄物製成，另外M size和L size附有蓋子，底部還可加裝輪子與鎖定機構，使置物收納更具機動性。

08. PC portable便攜式燈

法國設計師Pierre Charpin設計的PC portable便攜式燈，採用堅固的PP塑料製成，具有啞光防刮和防水表面。使用充電電池，完整充電後可持續使用長達10小時，底座上配有按鈕控制三段調光器及 USB充電線孔。

09. Basket Recycled洗衣籃

由瑞士設計工作室由BIG-GAME設計，由可持續回收聚丙烯製成，造型維持簡潔實用，色彩柔和舒適。

10. HAY DOGS寵物系列（預計四月上市）

寵物系列由創辦人Mette Hay與她的朋友Holly Golightly，在一次共同遛狗的過程中設計出一系列色彩繽紛的原創寵物配件。採用了歡樂跳躍的色彩，在視覺上非常有吸引力。該系列包括項圈、牽繩、玩具、床、碗和圍巾，適合所有品種和體型的狗，既能傳達主人的品味，也能表達出寵物個性。首度全球上市的寵物系列也將於四月於台北旗艦店與大家見面，相關預購活動請密切關注HAY Taiwan官方LINE及IG

【HAY TAIPEI旗艦店】
地址：台北市大安區仁愛路三段142號1樓  
電話：02-2701-8168
營業時間：週一～週五11:00-20:00、週六～週日 11:00-21:00
正式開幕日期請關注HAY Taiwan 官方IG

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