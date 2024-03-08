高市警局歡慶婦女節 林炎田：持續創造女性友善工作環境
為歡慶3月8日國際婦女節，高市警局長林炎田今(8)日特別向局內女性同仁致意並親送蛋糕，感謝女性同仁平時對警政工作的辛勞、付出，並由男性同仁擔任贊禮負責遞交禮品，以展現兩性平權。林炎田除向身兼數職的女性同仁表達尊敬及感謝外也強調，市警局也將持續致力於創造女性友善之工作環境及各項福利措施。
記者郭凱杰／高雄報導
今天是一年一度的國際婦女節，高市警局長林炎田特別在市警局3樓大禮堂，向局內200多位女性同仁致意感謝女性同仁平時對警政工作的辛勞、付出，並邀請正於市警局評審桌球比賽之女性裁判一同慶祝，共同歡慶婦女節。
林炎田除向每位偉大的女性同仁表達感謝，期望各位女性同仁能活出自我、享受生活外，也指出，隨著女警人數逐步上升，市警局也將持續致力於創造女性友善之工作環境及各項福利措施，期盼女性同仁在為工作努力付出的同時，亦能兼顧身心靈之健康。
國際婦女節是一個紀念婦女爭取平等權利所作出努力的日子，性別平等已是普世價值，而臺灣女性已能在各行各業中綻放光彩，警察人員當然也不例外。面對艱辛的警察工作，女性同仁們巾幗不讓鬚眉，都能在各自的崗位上發揮所長，一同守護高雄的治安。